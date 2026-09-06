Az USA helyett a hátsó ablakra koncentrál a Polestar

Megjelenésekor azzal keltett feltűnést a Polestar 4-es szabadidő-kupé, hogy lehagyták róla a hátsó szélvédőt, amit digitális belső tükörrel illetve tolatókamerával helyettesítettek. Most itt a Polestar 4 SUV elnevezésű kombi, amelynél már a megszokott módon, volvós stílusban, hátsó szélvédővel fejezik be a karosszériát. Nem csak a tetősínek lettek teljes hosszúságúak, de a tetőterhelést is megnövelték 100 kg-ra.

Balra a kupé, jobbra a Polestar 4 SUV

Fotó: Polestar

MI-segéddel és kemping üzemmóddal bővít a Polestar

A második sorban utazók a korábbinál 2,5 cm-rel nagyobb fejtérnek örülhetnek, a csomagtér mérete alaphelyzetben 4 literrel bővült 530 literre, támladöntés után már 129 liter a SUV előnye az 1665 literes raktérrel – elöl változatlanul 15 literes a csomagtér. A hajtásban nincs változás a Polestar 4 SUV esetén, a hátsó hajtómotoros kivitel 272 LE/343 Nm teljesítményű, a két hajtómotoros összkerékhajtású modell 544 LE/686 Nm-t tud; utóbbinál arany színű biztonsági öveket és arany gyűrűs irányválasztó-kapcsolót adnak. Alapfelszerelés a 100 kWh kapacitású akkumulátor, amit 200 kW teljesítménnyel lehet tölteni.

Digitális újdonság, hogy immár a Google Gemini MI-segédet futtatja a fedélzeti rendszer, és kemping-mód is megjelent. Ennél gombnyomásra klimatizált lesz az utastér álló helyzetben, működnek az első-hátsó képernyők és a kapcsolódó szolgáltatások is elérhetőek. Ilyenkor tud hasznos lenni a megfelelő adapterrel elérhető teljesítményleadás, amikor 3,3 kW teljesítménnyel tud elektromos készülékeket üzemeltetni az autó.

