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Megtalálták az OZORA fesztiválról eltűnt Szolnoki Bence holttestét

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Az USA helyett a hátsó ablakra koncentrál a Polestar

30 perce
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A kombi befejezéssel hagyományos hátsó kialakítást adnak. A Polestar 4 SUV csomagtere alaphelyzetben csak 4 literrel bővül.
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Megjelenésekor azzal keltett feltűnést a Polestar 4-es szabadidő-kupé, hogy lehagyták róla a hátsó szélvédőt, amit digitális belső tükörrel illetve tolatókamerával helyettesítettek. Most itt a Polestar 4 SUV elnevezésű kombi, amelynél már a megszokott módon, volvós stílusban, hátsó szélvédővel fejezik be a karosszériát. Nem csak a tetősínek lettek teljes hosszúságúak, de a tetőterhelést is megnövelték 100 kg-ra.

Praktikusabb lett a Polestar 4 kialakítása a kombi karosszériával.
Balra a kupé, jobbra a Polestar 4 SUV
Fotó: Polestar

MI-segéddel és kemping üzemmóddal bővít a Polestar

A második sorban utazók a korábbinál 2,5 cm-rel nagyobb fejtérnek örülhetnek, a csomagtér mérete alaphelyzetben 4 literrel bővült 530 literre, támladöntés után már 129 liter a SUV előnye az 1665 literes raktérrel – elöl változatlanul 15 literes a csomagtér. A hajtásban nincs változás a Polestar 4 SUV esetén, a hátsó hajtómotoros kivitel 272 LE/343 Nm teljesítményű, a két hajtómotoros összkerékhajtású modell 544 LE/686 Nm-t tud; utóbbinál arany színű biztonsági öveket és arany gyűrűs irányválasztó-kapcsolót adnak. Alapfelszerelés a 100 kWh kapacitású akkumulátor, amit 200 kW teljesítménnyel lehet tölteni.

 

Digitális újdonság, hogy immár a Google Gemini MI-segédet futtatja a fedélzeti rendszer, és kemping-mód is megjelent. Ennél gombnyomásra klimatizált lesz az utastér álló helyzetben, működnek az első-hátsó képernyők és a kapcsolódó szolgáltatások is elérhetőek. Ilyenkor tud hasznos lenni a megfelelő adapterrel elérhető teljesítményleadás, amikor 3,3 kW teljesítménnyel tud elektromos készülékeket üzemeltetni az autó.
 

Galéria: Hátsó szélvédővel jön a Polestar 4 SUV
Fotó: Polestar
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Hátsó szélvédővel jön a Polestar 4 SUV

 

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