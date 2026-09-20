70 éves sportkocsit támaszt fel a Porsche - de van egy csavar a történetben

Rögtön a márka kezdetét jelentő 356-os után jött a Porsche 550 Spyder versenyautó, amely nagyon sikeres sportkocsi lett, már az első versenyét is megnyerte 1953-ban, és ebben az évben kategóriagyőzelmet szerzett LeMans-ban és a Carrera Panamericana versenyen is – erre a diadalra utal a gyár az azóta létező Carrera modellváltozattal. Összesen 90 példányt építettek az 1,1 vagy 1,5 literes léghűtéses boxermotorral szerelt autóból, amely sokak számára akkor lett ismert, amikor a fiatal színész James Dean halálos balesetet szenvedett autójának volánja mögött. A Porsche 550 Spyder tehát fontos mérföldkő a márka életében, neki köszönhetjük a Porsche Motorsport 75 évvel ezelőtti megalapítását, amiről most azzal emlékeznek meg, hogy 250 új példányt gyártanak belőle. Azonban van egy igen jelentős az eredetihez képest, a brit Hedley Studios (korábban The Little Car Company) 80%-os méretben készíti az autókat.

Balra az eredeti Porsche 550 Spyder, jobbra a modern Junior

Fotó: Porsche

10,9 vagy 21,8 lóerős a Porsche 550J-t hajtó villanymotor

A Porsche 550 Junior acélcsőből szerkesztett vázat kap, amire karbon karosszériát helyeznek. Utóbbi kialakításában a gyár eredeti tervrajzok és korabeli fényképfelvételek rendelkezésre bocsátásával segített a Hedley Studios-nak. A végeredmény egy 2,9 méter hosszú, 1,2 méter széles autó, ami ennek ellenére két ember befogadására képes. A hajtásról egy 48 voltos villanymotor gondoskodik, alapesetben 10,9 lóerős teljesítménnyel, az RS csomag rendelésekor már 21,8 lóerő a csúcsteljesítmény; utóbbival 80 km/órás csúcssebesség érhető el. Az 5,4 kWh kapacitású akkumulátorral a hatótávolság eléri a 80 km-t.

Muszáj megjegyezni, hogy alapvetően rajongók és gyűjtők számára készített járműről van szó, ami nem felel meg a közúti közlekedés követelményeinek. A már említett RS csomag mellett is bőven lehet extrákra költeni, a kézi munkával készülő Porsche 550 Junior bármilyen színben kérhető, amit a német autógyár valaha kínált – és természetesen egyedi fényezést is megvalósítanak. Az indulóár adók nélkül 69 500 font, azaz 29,3 millió Ft.

