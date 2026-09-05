Hegyi menő a legújabb Porsche 911-es

A Porsche autómárka Gmündben született meg, az osztrák Alpok tövében. Amikor Ferdinand Porsche háborús szerepvállalása miatt 22 hónapot börtönben ült, fia, Ferry Porsche vette át a mérnöki iroda vezetését, ekkor fejlesztették ki a 356-os számú konstrukciót, amelyet aztán Porsche 356-osként dobtak piacra. A kézi munkával itt összerakott autókat a gyár közelében lévő hágókon tesztelték, mielőtt átadták tulajdonosaiknak, a kanyargós alpesi utak kezdettől fogva meghatározó szerepet játszottak a márka életében. Most egy 100 darabra limitált szériával ünneplik ezt a kapcsolatot, stílszerűen csak Franciaország, Svájc, Ausztria és Olaszország piacán lesz megvásárolható a Porsche 911 GT3 Bergsport – hiszen az Alpok is ezeknek az országoknak a területén húzódik.

Szívómotor, kézi váltó és semmi szárny - ez kell az alpesi túrázáshoz a Porsche szerint

Fotó: Porsche

Minden ott van a Porsche 911 GT3 fedélzetén, ami a hegyen száguldáshoz kell

Az autó összeállításánál a hegyi utakon való élményt helyezték az előtérbe, így kiindulási alapnak a Touring csomaggal szerelt Porsche 911 GT3-as szolgált. Mivel az átlagsebesség alacsonyabb a hágókon, nincs szükség óriási méretű szárnyakra. Mivel a hegyekben nincs minden sarkon benzinkút, az opciós 90 literes tank is ott van a fedélzeten, ahogy az első tengely emelő funkció is – vannak még vadregényes utak is, ahol szükség lehet arra a 40-50 extra mm-re. A kovácsolt alufelniket selymesfényű Fehérarany és Ceramica színekre fényezik, amivel a hóval fedett hegycsúcsokat idézik, a karosszéria Valleygreenmetallic névre kereszt árnyalatát a fenyőerdők mély zöld és barna színei ihlették, a lakkba aranyszínű részecskéket kevertek. Mivel az egyedi építésekért felelős Porsche Exclusive Manufaktur műhely készíti a GT3 Bergsport-ot, a megfelelő felár ellenében lehetőség van eltérni ettől a megjelenésről.

Fotó: Porsche

Benta Valleygreen szín a meghatározó, ilyen színű bőrkárpit kerül a karbonvázas első ülésekre, illetve a kétszemélyes hátsó üléspadra is. Narancs színű cérnával készül a díszvarrás, a műszerfalra és az ajtókra fehér cérnával kerül a keresztöltéses díszvarrás, amivel a hegycsúcsokat idézik. Az autó megjelenésével egyszerre jelenik meg a Curves újságnak egy 1000 példányban nyomott különszáma, ezzel párhuzamosan a Porsche Lifestyle kollekció kínálatát az autó 1:43-as és 1:18-as modelljével, sapkákkal, pulóverekkel és termosszal bővítik, illetve a 2027/28-as téli szezonra a HEAD nevű gyártó elkészül a passzoló síléceivel is. A Porsche 911 GT3 Bergsport bemutatkozására az Arosa ClassicCar hegyi felfutón kerül sor, ahol a gyári versenyző-tesztpilóta Jörg Bergmeister vezeti fel az autót a 7,3 km hosszú, 76 kanyarral 422 méteres szintemelkedést leküzdő pályán.