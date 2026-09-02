Emeletes akkumulátorral jön a Range Rover elektromos autó

Noha a 2021-ben bemutatott ötödik generációs Range Rover arra MLA-Flex nevű műszaki alapra épül, ami akkumulátoros-elektromos autók megvalósítását lehetővé teszi, négy évet kellett várni utóbbi változat piacra dobására. Az ok egyfelől a változó piaci környezetben keresendő, megtorpant az elektromos autók terjedése, másfelől a mérnököknek is rengeteg problémát kellett megoldani. Utóbbira a legjobb példa, hogy több mint 300 szabadalmat egyeztek be a Range Rover Electric kapcsán. Ezek között van például a ThermAssist hőmenedzsment, ami extrém időjárási körülmények között 40%-kal csökkenti a hőháztartás energiaigényét, akár 40 km-rel növelve a hatótávolságot, és gyors töltést tesz lehetővé.

Több mint 300 szabadalmával csúcstartó a márkán belül a Range Rover Electric

Fotó: Range Rover

Alaposan letesztelték a Range Rover elektromos autót

A nettó 118,5 kWh kapacitású akkumulátort -40°C és +90°C hőmérsékleti tartományban tesztelték többtengelyes rázás és ütköztetéssel, különösen szilárd alumínium külső burkolatot használnak, hogy ne okozzon gondot a padló odaütődése terepezés során – a gyár tisztában van azzal, hogy a tulajdonosok elenyésző része viszi majd terepre az autót, de jobb félni, mint megijedni. Két rétegben helyezik el az összesen 344 darab cellát. A 800 voltos nagyfeszültségű rendszer 350 kW töltési teljesítményt tesz lehetővé, a 10-80%-os töltés 22 perc alatt megvan, 10 perc alatt 220 km-nyi energiát lehet vételezni. Villámtöltésre a jobb, normál töltésre a bal oldali hátsó sárvédőn elhelyezett töltő-csatlakozó használható.

A V8-as szintjén van a teljesítmény

Az első- és a hátsó tengelyre is egy 354 lóerős hajtómotor kerül, a rendszerteljesítmény 550 lóerő, a nyomaték 850 Nm. Ez a teljesítmény arra elég, hogy a 2885 kg tömegű (a plug-in hibrid változatnál 75 kg-mal nehezebb) elektromos autó 4,3 másodperc alatt gyorsuljon 96 km/órás sebességre, a 80-120 km/óra sprint 2,7 másodpercig tart. Persze aki kihasználja ezt, az nem számíthat arra, hogy eléri az 598 km-es szabványos hatótávolságot. A biztonság kedvéért a Rang Rover azt is közölte, hogy ők 535 km-es hatótávolságot tartanak reálisnak valós forgalomban.