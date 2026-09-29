Ha egy üzlet beindul: újabb retró villanyautót prezentált a Renault

Amédée Gordini a harmincas években kezdett autókat tuningolni, a sikereit látva a Simca szerződtette. 1946-ban alapította meg saját nevét viselő műhelyét, a Formula-1-es szerepvállalása után fordult a Renault-típusok felé a figyelme. A cégalapító nyugdíjba vonulását követően az autógyártó megvette a cég 80%-os tulajdonrészét, és 1976-ban lett 1005-os tulajdonos, amikor az Alpine megvásárlásával a két cégből megalakult a Renault Sport (ami 2023 óta Alpine néven folytatja tevékenységét). Szóval ott van a Renault tulajdonában a rajongók körében még mindig jól hangzó Gordini név, és a legújabb tanulmány alapján nem akarják azt veszni hagyni.

4,12 méter hosszú, de 290 lóerő hajtja a Renault 8 Gordini tanulmányt

Fotó: Renault

Nem tudni, mi a szándéka a Renault-nak a Gordini-val

A Renault 8 Gordini a klasszikus farmotoros típust értelmezi újra. Hűek maradtak a kisautó-kategóriához, a karosszéria 4,12 méter hosszú, 1,88 méter széles és 1,27 méter magas. Azonban a mai kerekek már olyan hatalmasak (elöl 19, hátul 20 col), hogy nem maradt hely a négy ajtónak, így kupé lett a modern kockaforma autó. A kerékjáratok kiszélesítésével, az első fedél V alakú bemélyítésével tették sportossá a megjelenést már álló helyzetben is, és nem hiányozhat a hagyományos, fehér versenycsíkokkal tarkított kék fényezés sem.

Noha a gyár szerint egyszerű tanulmányról van szó, azért annál komolyabb szándékról árulkodik, hogy nem a legegyszerűbb módját választották a megvalósításnak. A Renault 5 Turbo 3E miatt már van a franciáknak egy hasonló méretű hátsókerékhajtású villanyautója, kézenfekvő lenne annak alapján megépíteni a Renault 8 Gordini tanulmányt – de nem így tettek. Kerékagy-villanymotorok helyett egy darab, a hátsó tengelyre épített 272 lóerős hajtómotort kapott a tanulmány. Hátsó szándék nélkül (esetleges sorozatgyártás) nem bonyolították volna az életüket feleslegesen a mérnökök. Ha az itt látható tanulmány nem is kerül sorozatgyártásba, az Alpine márka kiválása után a Renault-kínálatban lenne hely sportosabb Gordini modellek számára...

