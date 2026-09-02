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Elektromos gördeszkás nyomulása és telefonáló rolleres balhéja a budapesti forgalomban!

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Pofátlan volt a forgalmat akadályozó rolleres, de az elektromos gördeszkás rakparti száguldása az igazán mellbevágó!
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Nem is hisz az ember a szemének az újabb rolleres mutatvány láttán - derül ki a Budapesti Autósok közösségének legújabb videójából. Szabálytalanságok sorát hozza össze a srác, nagy pofára eséssel a végén, az igazi kárvallott azonban a vétlen autós.

Reméljük, nem lesz trend belőle!

A videó folytatása talán még ütősebb, és ugyan szerencsére nem történik baleset, de a látottak több kérdést is felvetnek. Egy elektromos gördeszkás igyekszik a pesti rakparton, vidáman és bátran halad a forgalommal, az autósok pedig nyilván meglepődve veszik tudomásul, hogy "valami" követi őket. Vajon egy esetleges vészfékezésre, hirtelen irányváltásra hogyan reagált volna a vakmerő gördeszkás? Őrület, ami az utakon történik!

 

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