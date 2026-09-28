Tankok helyett megfizethető kisautók: egy laktanya helyén épült fel a Suzuki esztergomi gyára

Négy éves tárgyalássorozat után került aláírásra 1990. januárjában a Suzuki autógyár létesítéséről szóló szerződés, 1991-ben meg is alapították a Magyar Suzuki-t. A Gépkocsi Összeszerelő Vegyes Vállalat Létrehozását Előkészítő Konzorcium olyan magyarországi vállalatokat, bankokat és biztosítótársaságokat jelentett, akik tőkével is hajlandóak voltak támogatni a magyar személyautó-gyártás megteremtését. Számos külföldi partnerrel tárgyaltak, végül a legkedvezőbb ajánlatot adó Suzuki lett a befutó, aki Jugoszlávia helyett Magyarországot választotta.
Az EGK piacvédő intézkedései miatt akart európai gyárat a Suzuki
A japán cég a nyolcvanas években a nemzetközi terjeszkedésen dolgozott, 1982-ben az indiai Maruti partnere lett, 1985-ben kínai motorkerékpár-gyártásról kötöttek szerződést, 1987-ben Pakisztánnal állapodtak meg autógyár építéséről. Az Európai Gazdasági Közösség piacvédő intézkedései miatt akartak európai gyárat, amihez kapóra jött a magyar szerepvállalás – a történelem ismétli önmagát, most a kínai gyártók dolgoznak helyi gyártókapacitás megvalósításán hasonló okokból. A Suzukinak kezdettől fogva a nyugat-európai piac ellátása volt a célja, bár kezdetben a vasfüggöny mögötti piac meghódítása is képben volt, a szerződés aláírásakor már nyilvánvaló volt, hogy Magyarország is nyugat felé orientálódik. Az alapkőletételre 1991. áprilisában került sor, az egykori laktanya területén felépített gyárban 1992. októberében indult a sorozatgyártás.
Eredetileg az Alto gyártását tervezték, végül inkább a Swift kisautó mellett döntöttek. Ötajtós karosszériával indult a gyártás, egy évvel később a lépcsős hátú Sedan is elérhető lett, 1994-ben kezdte meg az exportot az esztergomi gyár. Összkerékhajtású példányokat is készítettek, amelyeket Subaru Justy-ként árultak, illetve egy-két Winter limitált széria erejéig Suzuki emblémával is elérhető volt ez a technika. 2000. januárjában kezdik meg a Wagon R+ sorozatgyártását, 2003-ban jön az Ignis, amelynél az európai piac kedvéért bő 10 centivel megtoldják a hátsó részt, hogy elég nagy legyen a csomagtartó.
A globális modellnek készített Swift 2005-ben debütál, 2006 februárjában indul az SX4 gyártása. 2008-ban érkezik a Splash, amelynek magyar újságírók számára rendezett menetpróbája még a végső finomítások előtt történt – a tűpontos váltó sajnos nem jutott el a szériagyártásig, de a futómű áthangolásával sikerült megszüntetni az erős karosszériadőlést kanyarban. 2010 júniusában indul az újabb Swift gyártása, 2013 szeptemberétől készül nálunk az S-Cross – leánykori nevén SX4 S-Cross, 2015-ben jön az új Vitara, ami még ma, 11 évvel később is slágertípusa Esztergomnak. Ezt követően nem jött új modell hozzánk, de 2019 végétől már hibrid változatban is elérhetőek az itt gyártott autók – utóbbi miatt a gyárat felkészítették (tűz- és érintésvédelem, munkatársak oktatása) a nagyfeszültségű akkumulátorok kezelésére is.