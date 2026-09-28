Tankok helyett megfizethető kisautók: egy laktanya helyén épült fel a Suzuki esztergomi gyára

Négy éves tárgyalássorozat után került aláírásra 1990. januárjában a Suzuki autógyár létesítéséről szóló szerződés, 1991-ben meg is alapították a Magyar Suzuki-t. A Gépkocsi Összeszerelő Vegyes Vállalat Létrehozását Előkészítő Konzorcium olyan magyarországi vállalatokat, bankokat és biztosítótársaságokat jelentett, akik tőkével is hajlandóak voltak támogatni a magyar személyautó-gyártás megteremtését. Számos külföldi partnerrel tárgyaltak, végül a legkedvezőbb ajánlatot adó Suzuki lett a befutó, aki Jugoszlávia helyett Magyarországot választotta.

Az Alto-ra alkudoztak, de végül az eggyel nagyobb Swift került gyártásba a Magyar Suzukinál

Fotó: Suzuki

Az EGK piacvédő intézkedései miatt akart európai gyárat a Suzuki

A japán cég a nyolcvanas években a nemzetközi terjeszkedésen dolgozott, 1982-ben az indiai Maruti partnere lett, 1985-ben kínai motorkerékpár-gyártásról kötöttek szerződést, 1987-ben Pakisztánnal állapodtak meg autógyár építéséről. Az Európai Gazdasági Közösség piacvédő intézkedései miatt akartak európai gyárat, amihez kapóra jött a magyar szerepvállalás – a történelem ismétli önmagát, most a kínai gyártók dolgoznak helyi gyártókapacitás megvalósításán hasonló okokból. A Suzukinak kezdettől fogva a nyugat-európai piac ellátása volt a célja, bár kezdetben a vasfüggöny mögötti piac meghódítása is képben volt, a szerződés aláírásakor már nyilvánvaló volt, hogy Magyarország is nyugat felé orientálódik. Az alapkőletételre 1991. áprilisában került sor, az egykori laktanya területén felépített gyárban 1992. októberében indult a sorozatgyártás.

Eredetileg az Alto gyártását tervezték, végül inkább a Swift kisautó mellett döntöttek. Ötajtós karosszériával indult a gyártás, egy évvel később a lépcsős hátú Sedan is elérhető lett, 1994-ben kezdte meg az exportot az esztergomi gyár. Összkerékhajtású példányokat is készítettek, amelyeket Subaru Justy-ként árultak, illetve egy-két Winter limitált széria erejéig Suzuki emblémával is elérhető volt ez a technika. 2000. januárjában kezdik meg a Wagon R+ sorozatgyártását, 2003-ban jön az Ignis, amelynél az európai piac kedvéért bő 10 centivel megtoldják a hátsó részt, hogy elég nagy legyen a csomagtartó.