Merészebb megjelenésre váltott a Suzuki

Még van annyi élet az Európában 2015-2020 között kínált Suzuki Baleno-ban, hogy alaposan felfrissítsék a megjelenését. Az első modellfrissítésnél egy kicsit már megnövelték a hűtőrácsot, ami most eluralkodott az autó elején, a NEXWave hűtőrács prémium megjelenést ad az Indiában a Maruti Nexa prémium-hálózatban forgalmazott kisautónak. Egyfelől rá kell terelni a figyelmet az autóra, másfelől az új vezetéstámogató rendszerek érzékelőinek is helyet kellett találni – vészféksegéddel, távolságtartó tempomattal, sávtartóval bővült az autó tudása.

Változatlan fényszórókhoz illesztették hozzá a Suzuki Baleno új hűtőrácsát

Fotó: Suzuki

Kényeztet a prémium Suzuki belső

Kétszínű lett a belső tér, a szürke-kék alapszínek mellé még zongoralakk-fekete betéteknek is jutott hely, a központi érintőképernyő 9 colos képátlójú. A műbőr kárpit mellé a szegmensben elsőként ülésszellőzés is kerül az első sorban, újdonság még az indukciós telefontöltő, a körkamera, a fel-a-fejjel kijelző. Persze az alapszint nem ilyen jól felszerelt, a Sigma változatból még a hátsó ablaktörlőt is kispórolják, illetve érintőképernyős fejegység vagy rádió híján hangszórókat se szerelnek bele.

A legnagyobb változást az jelenti, hogy a Swiftből ismert 1,2 literes háromhengeres szívómotorral készül az autó, a 82 LE/112 Nm-es erőforrás motorleállítóval rendelkezik, szabványos fogyasztása 4-4,2 l/100 km attól függően, hogy 5 fokozatú kézi kapcsolású vagy robotizált váltóval rendelkezik – ez 6,4 illetve 7,9%-os javulás a korábbi 1,2-es négyhengereshez képest. A földgázas S-CNG modell csak kézi kapcsolású váltóval kérhető, annak 2,97 kg/100 km-es fogyasztása 9,8%-os javulást jelent. A látványosabb megjelenésű és takarékosabb Maruti Suzuki Baleno indulóára 598 900 rúpia, azaz 1,97 millió Ft, míg a minden elérhető extrával szerelt csúcsmodellért 999 000 rúpiát, azaz 3,28 millió Ft-ot kell fizetni.