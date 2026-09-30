Ez lesz a Suzuki fő fejlesztési irányvonala a következő 10 évben!

Közreadta a következő 10 évre vonatkozó fejlesztési terveit a Suzuki. A japán gyártó kitart amellett, hogy az ügyféligényekhez és az infrastruktúrához alkalmazkodva kínálja a technológiákat, például Indiában nagy szerepet kap a CNG földgáz-hajtás, Európában az elektromos autók mellett hibrid (lágyhibrid, öntöltő és plug-in hibrid) járműveket is kínál. Jelentős összeget költenek a Maruti Suzuki fejlesztésére, az év elején 2,4 millió autós indiai gyártókapacitást 2030-ra évi 4 millió autóra növelik az exportpiacok kiszolgálása érdekében.

Egyelőre kitart a belső égésű motor mellett a Suzuki

Fotó: Suzuki

Nagyobb modelleket is fejleszt a Suzuki

Persze műszaki újdonságok is lesznek, élen egy új turbómotor-generációval. Egyelőre a DITC fejlesztési kódnéven ismerjük ezeket, egyelőre két változatról vannak információk, az 1,2 literes háromhengeres 126 LE/230 Nm, míg az 1,5-ös négyhengeres 160 LE/280 Nm teljesítményű lesz. A változó geometriás feltöltőt és vizes intercoolert használó motorok gond nélkül üzemelnek akár 100% etanollal vagy földgázzal is. A belső égésű (lágyhibrid) változatok nagyjából 40%-os termikus hatásfokkal működnek, de készülnek belőlük kifejezetten öntöltő és plug-in hibrid hajtáshoz optimalizált (Miller-ciklus, előkamrás gyújtás, stb.) kivitel is, amelyeknél a termikus hatásfok az 50%-ot közelíti. A négyhengeres motorral egyébként a fejlesztés alatt lévő, a kompakt kategóriánál nagyobb méretű Suzuki modellekben is találkozhatunk majd. Még az új turbómotorok előtt piacra dobják az aktuális 1,2-es szívómotorral működő öntöltő hibrid hajtást, amelynél a 82 lóerős benzinmotort egy 88 lóerős villanymotorral kombinálják – a rendszerteljesítményt nem árulták el. Ez a hibrid hajtás az új 1,2-es turbómotorral már 150+ lóerős rendszerteljesítményre jó. Azt nem tudjuk, hogy a Magyarországon gyártott típusokat hogyan érinti az új technológia, de a nyáron bejelentett beruházás alapján nálunk a meglévő hibridek mellett elektromos autók gyártására készülnek Magyar Suzukinál.

