Erre figyeljen, aki meg akar szabadulni a szaharai portól

Újra kísért minket a szaharai por, amit leginkább akkor vesz észre az ember, hogy az eső után koszosabb lesz az utcán parkoló autónk. Ilyenkor nem szabad elsietni az autómosást, meg kell várni, hogy kitisztuljon a légkör, és arra is oda kell figyelni, hogyan takarítjuk a karosszériát.

A szaharai por miatt sorban állásra készülhetünk az autómosóknál

Fotó: kemma.hu

Nem nehéz eltávolítani a szaharai port

Nagyon finom részecskéket jelent a szaharai por, hiszen több ezer kilométeren át lebegett, mire hozzánk ért, és csak a nedvesség hatására hullott le. az eltávolításánál úgy kell eljárni, mint mondjuk a kerékjáratok mellett rászáradt sár esetén: alaposan le kell áztatni a karosszériát, mielőtt kefe formájában mechanikus segítséghez fordulunk. Utóbbival kárt okozhatunk, hiszen a finom por összekarcolhatja a fényezés felső rétegét, amelyet aztán drága pénzen javítani kell. Nem tévedünk, ha a megszokottnál mondjuk kétszer több pénzt fordítunk a lándzsás mosónál az előzetes áztatásra. Csak egy esetben lehetünk nyugodtak, hogy a finom por miatt nem károsodik a karosszéria, az úgynevezett érintésmentes mosóban, ahol csak levegő és víz segítségével dolgoznak. A hagyományos, forgó kefével dolgozó gépi mosókat ilyenkor hanyagoljuk, azoknál gyakran azt se várja meg a sebességre optimalizált program, hogy lefolyjon az előzetes áztatásra használt víz.

