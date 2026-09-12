Ne sajnáld a derekad tankolásnál, mert kiéghet az autód!

Oroszországban manapság bizonytalan az üzemanyag-ellátás, ezért sokan minden lehetőséget és kannát megragadnak, ha tankolásról van szó. Az alábbi videón is az látható, hogy a Renault Duster gazdája a hátsó ülésen szállított kannákba tölti az üzemanyagot – újra lehet nem csak jármű-üzemanyagtartályba tankolni Oroszországban –, azonban a sztatikus elektromosság miatt lángra kap az autó. Az ezt követő küzdelmet a benzinkút térfigyelő kamerája rögzítette.

Videón a tankolási baleset

Hiába van ott a porral oltó a kútoszlop tövében, oltás helyett az autóval próbál meg odébb állni a sofőr, és csak az után kezd oltani, hogy ez nem jön össze. Érthetetlen módon a benzinkút kezelője se siet az autós segítségére, nem próbálja oltani a lángokat, pedig neki az ilyen esetek miatt külön képzésen is részt kellett vennie. Végül a rendelkezésre álló eszközökkel sikerül eloltani a lángokat, azonban az autó menthetetlen – mindez amiatt, hogy az autós nem vette ki a kannát az autóból, hogy a földre lerakva tankolja meg azt.