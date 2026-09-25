Nagy a baj: a kisautó-abroncsok fele megbukott a téli gumi teszten!

Az ADAC német és az ÖAMTC osztrák autós klubok a társszervezeteikkel közösen az idén 32 téli abroncsot teszteltek, a kisautóknál használatos 185/65 R15 és a középkategóriás autóknál elterjedt 225/50 R17 méretben. Kiábrándító lett az eredmény, mert csak hat abroncs végzett „jó” minősítéssel, különösen ami éghajlatunkon legjellemzőbb téli útviszonnyal, a nedves aszfalttal gyűlt meg sok garnitúra baja, de havon és kis mértékben száraz aszfalton is akad rossz eredmény. „Különösen télen fordulhat elő sokféle útviszony. Ennek megfelelően kulcsfontosságú egy jól kiegyensúlyozott, minden körülmények között jól teljesítő téli gumi. Bár a jelenlegi tesztben több ilyen is szerepel, feltűnő, hogy sok modell, köztük néhány ismert gyártótól származó, nem mindig ért el következetesen jó eredményeket” – mondta Steffan Kerbl, az ÖAMTC abroncsszakértője.

Amíg a középkategóriás téli gumiknál jellemző a kiegyensúlyozottság, a kisautó-méretben sokan buktak meg emiatt

Fotó: ÖAMTC/Wittkowski / ÖAMTC

Kivétel a kiegyensúlyozott teljesítményű téli gumi

A középkategóriában használatos 225/50 R17-es gumiknál csak a Pirelli Cinturato Winter 3, a Continental WinterContact TS 870, a Goodyear UltraGrip Performance 3 és a Michelin Alpin 7 zár „jó” minősítéssel. A kisautókra jellemző 185/65 R15-ös méretben csak a Continental WinterContact TS 870 és a Michelin Alpin 7 éri el a „jó” eredményt. Ezeket ajánlják vásárlásra a szakértők.

Meglepő módon a kisautó-gumiknál a középmezőnyben a Linglong Sport Master Winter és az Optimo Winter Touring OW41 megelőzi a Goodyear abroncsát, és magabiztosan vezet az „elégséges” minősítésű Bridgestone, Nokian és Vredestein abroncs előtt. A márkanév tehát nem garancia a jó teljesítményre, de ennek ellenkezője is igaz, azaz nem szabad vakon, csak az ár alapján dönteni.

Nedves aszfalton sikerült a legnagyobb eltéréseket mérni a teszt során, több gumit is az itt mutatott „elégtelen” teljesítmény miatt kellett leminősíteni. A fékútnál döbbenetes a szórás, ahol a legjobb abroncs már áll, a legrosszabbak még 50 km/órával haladnak! Ez nem koccanásnyi, hanem súlyosabb balesetnyi eltérés. Arra is rávilágít a független téli gumi teszt, hogy a hóra optimalizált abroncs nem feltétlenül nyerő. Például a teszt során az abszolút legjobb eredményeket ilyen útviszonyok között a 225/50 R17 méretű Sunwide Snowide érte el, azonban a száraz és nedves aszfalton mutatott gyenge teljesítménye miatt végül „elégtelen” eredménnyel zárt. Kisautó-méretben ugyanez mondható el a Rockblade Rock 868S-ről, ami megnyeri a havas útfelület fejezetet, de végül a száraz és nedves útfelületen mutatott gyenge teljesítmény miatt megbukik.