Dízelmotorral támadt fel a legendás Mitsubishi Pajero

A Mitsubishi márka arculatának fontos eleme volt a Pajero terepjáró, amelynek utolsó példányát 2021-ben gyártották le. A tulajdonosváltás és átszervezések után most jutottak el oda, hogy visszahozták a legendás típust, amely klasszikus alvázas felépítésű terepjáróként tér vissza. Az L200-as pickupnál használt alvázat vették alapul a Mitsubishi Pajero ötödik generációjához, így azon se szabad csodálkozni, hogy Thaiföldön készül majd az újdonság, ami a 2,4 literes turbódízelén is osztozkodik a haszonjárművel.

Európa nem szerepel a Mitsubishi Pajero terepjáró piacai között

Fotó: Mitsubishi

Bevált pickup-technikát használ a terepjáró

Látványosak az összekötött LED-lámpák, egyébként meglehetősen dobozforma a 4920 mm hosszú, 1925 mm széles és 1910 mm magas karosszéria, a tengelytávolság 2870 mm. Három üléssornak jut hely a belső térben, a műszerfalon nagypanelos megoldást alkalmaznak – mindkét monitor 14,3 colos. A korábban analóg műszerként beépített terepórák most a digitális grafika részeként térnek vissza középre, egy kapcsolóval 7 menetprogram (Normál, Eco, Murva, Hó, Sár, Homok és Szikla) közül tud választani a sofőr. A körkamera-rendszer szoftveresen tudja mutatni az autó 3D-s környezetét, megkönnyítve a terepen (vagy inkább a szűk parkolóházakban) való manőverezést. Csúcs szinten 12 hangszórós Yamaha hifit is adnak.

Nagyszilárdságú acélból, változó falvastagsággal készítik az alvázat, elöl kettős keresztlengőkaros független, hátul merevhidas felfüggesztést használnak csavarrugókkal. A 2,4 literes turbódízel 201 LE/480 Nm teljesítményű, az új változó geometriás turbóval kiszélesítették a használható fordulatszám-tartományt. A váltó nyolcfokozatú automatikus, az S-AWC összkerékhajtásnak terepfokozata is van, a hátsó differenciálmű zárható. Több mint 100 országba exportálják majd az új Mitsubishi Pajero-t, fő piacnak Délkelet-Ázsiát, Közép- és Dél-Amerikát valamint a Közel-Keletet nevezték meg, tehát Európában nem számíthatunk a megjelenésére.

