Súlyos problémát találtak az egyik népszerű autómárkánál – az akkumulátorral van baj

A brit Office for Product Safety and Standards szerint bizonyos Tesla Powerwall 2 rendszerek akkumulátorcelláiban idővel belső hibák alakulhatnak ki. A probléma az autókat nem érinti: a Powerwall 2 elsősorban lakóházakban és kisebb kereskedelmi ingatlanokban használt energiatároló.

Túlmelegedhet és lángra kaphat a Tesla otthoni akkumulátora. Fotó: Iv-olga / Shutterstock

Kigyulladhat a Tesla otthoni akkumulátora, csereprogram indult

A vizsgálat szerint egy külső beszállító által gyártott cellákban túlzott lítiumlerakódás keletkezhet. Emiatt megrepedhet a cella burkolata, belső rövidzárlat alakulhat ki, majd az akkumulátor ellenőrizhetetlenül túlmelegedhet és kigyulladhat.

A Tesla csereprogramot indított az érintett egységekre. A vállalat a hálózatra kapcsolt problémás akkumulátorok többségét távolról már lemerítette, a fennmaradó berendezéseknél pedig folyamatban van az intézkedés.

A tulajdonosoknak azt tanácsolják, hogy tartsák online a rendszerüket, és ellenőrizzék a Tesla alkalmazásban, kaptak-e értesítést. Az érintetteknek az eredeti telepítővel vagy a Tesla ügyfélszolgálatával kell egyeztetniük; a cserét ingyenesen végzik el.

A brit hatóság szerint a kifogásolt egységek nem felelnek meg a 2016-os elektromos berendezések biztonságáról szóló előírásoknak. A figyelmeztetést szeptember 28-án tették közzé.