Elektromos autóval megy a Dakarra a Toyota – ha egyáltalán megtartják a ralit

Az Audi után a Toyota is megpróbálkozik az elektromos autóval a Dakar ralin, a japánok azonban tüzelőanyagcellára szavaznak a németek benzinmotorjával ellentétben, amikor áramtermelésről van szó. Kifejezetten az alternatív hajtások számára hozták létre a Future Mission 1000 kategóriát a Dakar ralin, ahol a Toyota DKR GR FC Hilux is indul majd.

Idén 5,0 literes V8-asra szavazott a Toyota, jövőre tüzelőanyagcellás-elektromos hajtással próbálkoznak

Fotó: Toyota

Az utcán 2028-tól lesz tüzelőanyagcellás-elektromos Toyota Hilux

Nemrég érkezett meg Magyarországra a Toyota Hilux legújabb változata, egyelőre lágyhibrid dízel és akkumulátoros-elektromos változatban, a tüzelőanyagcellás-elektromos hajtás a tervek szerint a 2028-as modellévtől lesz elérhető azokon a piacokon, ahol már rendelkezésre áll a hidrogén töltő-infrastruktúra. Már az előző karosszériában elkezdték a hajtás tesztelését, a Toyota a partner BMW-vel ellentétben nem luxus szabadidő-autóban, hanem haszonjárműben látja a percek alatt tankolható elektromos hajtás létjogosultságát.

A nagy kérdés már csak az, hogy megtartják-e 2027. január 1-15 között a Dakar Ralit? A szervező Amaury Sport Organisation még nem mondta le hivatalosan a versenyt, de Szaúd-Arábia egész területére figyelmeztetés van érvényben az iráni háború miatt, és a biztosítótársaságok is jelezték, hogy nem kötnek szerződéseket a versenyre.

