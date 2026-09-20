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Elektromos autóval megy a Dakarra a Toyota – ha egyáltalán megtartják a ralit

48 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Az iráni háború miatt kétséges a Dakar rali megrendezése. A Toyota azért bemutatta tüzelőanyagcellás Hilux versenyautóját.
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Az Audi után a Toyota is megpróbálkozik az elektromos autóval a Dakar ralin, a japánok azonban tüzelőanyagcellára szavaznak a németek benzinmotorjával ellentétben, amikor áramtermelésről van szó. Kifejezetten az alternatív hajtások számára hozták létre a Future Mission 1000 kategóriát a Dakar ralin, ahol a Toyota DKR GR FC Hilux is indul majd.

A Toyota kész a Dakarra, a rali még nem kész az indulásra.
Idén 5,0 literes V8-asra szavazott a Toyota, jövőre tüzelőanyagcellás-elektromos hajtással próbálkoznak
Fotó: Toyota

Az utcán 2028-tól lesz tüzelőanyagcellás-elektromos Toyota Hilux

Nemrég érkezett meg Magyarországra a Toyota Hilux legújabb változata, egyelőre lágyhibrid dízel és akkumulátoros-elektromos változatban, a tüzelőanyagcellás-elektromos hajtás a tervek szerint a 2028-as modellévtől lesz elérhető azokon a piacokon, ahol már rendelkezésre áll a hidrogén töltő-infrastruktúra. Már az előző karosszériában elkezdték a hajtás tesztelését, a Toyota a partner BMW-vel ellentétben nem luxus szabadidő-autóban, hanem haszonjárműben látja a percek alatt tankolható elektromos hajtás létjogosultságát.

 

A nagy kérdés már csak az, hogy megtartják-e 2027. január 1-15 között a Dakar Ralit? A szervező  Amaury Sport Organisation még nem mondta le hivatalosan a versenyt, de Szaúd-Arábia egész területére figyelmeztetés van érvényben az iráni háború miatt, és a biztosítótársaságok is jelezték, hogy nem kötnek szerződéseket a versenyre.
 

Galéria: Elektromos Toyota Hilux megy a Dakaron
Fotó: Toyota
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Elektromos Toyota Hilux megy a Dakaron

 

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