Modelloffenzívával ünnepel a 35 éves Toyota Magyarország

Miután az Országos Mentőszolgálat tenderét megnyerte a Toyota Tsusho Corporation a Hiace mentőautóval, úgy döntöttek Japánban, hogy hivatalosan is megjelennek a magyar piacon. A Toyota magyar importőre 1991. decemberében kezdte meg a működését, az eltelt szűk 35 év alatt 330 000 Toyota és Lexus márkájú járművet értékesítettek. A forgalmazó úgy döntött, hogy a szeptember 14-19. között megrendezésre kerülő Toyota Nyílt Napok előtt a partnereknek és a sajtónak is megmutatja az idei 8+1 újdonságát.

Középre szerelt V8-as benzinmotorral lesz igazán vad a Toyota Hilux pickup

Fotó: Lővei Gergely

Klasszikus és új autókat is hozott a Toyota – no meg targoncákat

A Balaton Park versenypályán autóztatták a jelen lévőket a rajongók által hozott klasszikus autókkal, ahol én összefutottam régi ismerőssel. Vukmann Attila korábban már bemutatott Suprája mellett Celica Carlos Sainz-ában és az OT-rendszámos Hacsirokujában is utaztam egy kicsit az aszfaltcsíkon. A gazda nagyon aggódott a veteránjárművek épsége miatt, de feleslegesen, hiszen a csoportot felvezető Corolla hibridek vigyáztak a technikára, nem hagyták elfajulni a dolgokat.

Az újdonságok közül (Aygo X, Urban Cruiser, C-HR+, bZ4X, bZ4X Touring, Rav4, Yaris Cross, Hilux és Lexus ES) a Hilux pickuppal tudtam tesztút keretében megismerkedni. Elektromos változattal haladtam a pálya környéki földutakon, az óriási porban az tűnt fel, hogy a független hátsó felfüggesztés miatt nem pattog annyira a hátsó tengely. A tereppályán aztán a lágyhibrid dízel következett, különösebb gond nélkül haladt végig az épített akadályokon a pickup, egyedül az erdőben kellett figyelni a fordulóknál a belógó fatörzsekre-ágakra. Nagy segítséget jelent a körkamera, amelynek segítségével előre látja az ember a motorháztető által takart, kerekek előtti talajt.

A lejtmeneti fékvezérlés nem állt a helyzet magaslatán a Toyota Hiluxban, amíg fékkel szépen le lehetett engedni az autót a 100%-os lejtőn, addig az elektronika hagyta az első két méteren begyorsulni az autót, majd kétségbeesetten állóra fékezett kerekekkel próbálta mérsékelni a tempót – a száraz, porhanyós talajon azonban alig talált annyi tapadást, hogy a végére megfogja az autót. Amíg a dízelnél asz aszfaltot elhagyva meg kell állni az összkerékhajtás és a terepfokozat kapcsolásához, addig az elektromos változattal simán haladni kell, a vezérlőelektronika intéz mindent. Utóbbi tulajdonsága miatt erdészeknek lehet érdekes az akkumulátoros változat, pluszként még a csendesebb működés említhető.