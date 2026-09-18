Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
üzemanyagár

Magas üzemanyagárak mellett melyik hajtás a nyerő? Kiszámoltuk, mennyiért autózunk 100 km-t

44 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Benzines, hibrid, dízel, netán elektromos? Az aktuális magas üzemanyagárak mellett vajon melyikkel a legolcsóbb 100 kilométer megtétele?
Link másolása
Vágólapra másolva!
üzemanyagárhibridopel astradízelautós hírelektromosbenzin

A hetvenes években a gázolaj még a teherautók üzemanyaga volt, no meg az egy-két hazánkba tévedt Mercedes-Benzé. A nyolcvanas években aztán ez az üzemanyag meghonosodott a személyautóknál is. A következő nagy változást a Toyota hozta el a hibrid hajtással a kétezres évek elején, de ennek ugyanúgy kellett pár évtized ahhoz, hogy relevánssá váljanak, mint a tízes évek első felében megjelenő nagy sorozatban készülő elektromos autóknak. Manapság – leginkább az EU nyomására – minden a fogyasztás leszorításáról szól, ami a mostani magas üzemanyagárak mellett csak jót jelent a vásárlóknak. Most egy konkrét példa alapján nézzük meg, ma milyen hajtással jár a legjobban – értsd legolcsóbban – az ember.

A magas üzemanyagárak mellett is csak feltétellel nyer az elektromos autó.
Csak akkor nyer az elektromos hajtás, ha odafigyel a használó az üzemanyagárra
Fotó: Opel

A magas üzemanyagár mellett is a töltés módja a meghatározó

Az egyszerűség kedvéért az Opel Astra típusát vettük alapul az összehasonlításhoz, azon egyszerű oknál fogva, mert ahhoz mindenféle hajtás elérhető. Aktuálisan hibrid (145 LE), dízel (130 LE), plug-in (195 LE) és elektromos (156 LE) hajtással készül, pár hónappal ezelőtt a még nem felfrissített változat pedig egyszerű benzinesként is elérhető volt – itt a 8 fokozatú automatával szerelt (130 LE) változatot vettük alapul, hiszen ma már csak automata váltóval létezik a típus. A szabványos fogyasztási értékek magasabb száma alapján kalkuláltunk. A plug-in hibridnél a 17,1 kWh akkumulátorral reálisabb 75 km-es elektromos hatótávolságot feltételezve és azt követő 25 km-en a megadott 5,5 l/00 km-es benzinfogyasztást vettük alapul a számításhoz. A plug-in hibridnél és az elektromos autónál azért van két érték, mert az egyik az otthoni (nem rezsitámogatott) töltés árával, a másik a villámtöltőkön elérhető átlagos árral lett kiszámolva.

HajtásFogyasztásÜzemanyagár100 km üzemanyagköltsége
Benzin5,0 l/100 km635 Ft3175 Ft
Dízel5,0 l/100 km701 Ft3505 Ft
Plug-in12,8 kWh/100 km, 5,5 l/100 km70 Ft, 635 Ft2070 Ft
Plug-in12,8 kWh/100 km, 5,5 l/100 km300 Ft, 635 Ft6003 Ft
Elektromos15,5 kWh/100 km70 Ft1085 Ft
Elektromos15,5 kWh/100 km300 Ft4650 Ft

Otthoni töltéssel egyértelműen az elektromos autó a nyerő, villámtöltő-áron viszont ez a legdrágább. Meg kell jegyezni, hogy egyfelől rengeteg a szolgáltató az elektromos autó-töltőknél, rengeteg a kedvezmény is, tehát ettől inkább lefelé tér el a költség. A plug-in hibrid az otthoni töltéssel számolva kerül a második helyre.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!