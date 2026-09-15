Jön a literenként 1100 Ft-os üzemanyagár?

Az egyik legnagyobb piacnak számító Németországban már régen átlépte a 2 eurós lélektani határt az üzemanyagok literenkénti ára, az ADAC összesítése szerint a gázolaj ára 2,321 euró, azaz 852 Ft, míg a 95-ös E10-esért 2,259 eurót, azaz 830 Ft-ot kérnek. És itt nem a hagyományosan drágább, autópályák melletti kutakról van szó, hanem átlagos üzemanyagárról. Az autósok érdekeit képviselő ADAC autós klub szerint a magas nyersolaj-ár és az árfolyamok változása nem indokolja az áremelést, különösen a 95-ös E10-es drágult jobban annál, amit a gazdasági folyamatok indokolnak, értsd korábban magasabb hordónkénti olajár mellett olcsóbb volt a benzin.

Már most is rekord szinten van az üzemanyagár Németországban, és további jelentős drágulásra számítanak

Fotó: ADAC / ADAC

Még nincs vége az üzemanyagár-emelkedésnek

Ráadásul még nem is érezhetők a piacon a fokozódó háborús helyzet miatti ellátási zavarok, a független német benzinkutakat tömörítő Tankstellenverband szóvivője, Herbert Rabl a Handelsblattnak adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy a 3 euró/liter sem elképzelhetetlen a következő hetekben. Ez 1100 Ft-os üzemanyagárnak felel meg! Még ha a magyar piac meg is őrzi jelenlegi árelőnyét a némettel szemben, akkor is 1000 Ft közelébe ugorhat nálunk is a literenkénti ár. Persze ez nem mindenkinek jelent újdonságot Magyarországon, hiszen a MOL által árult Racing Fuel versenybenzin ára jelenleg is 1300 Ft/liter körül alakul, a nemrég piacra dobott, hordós kiszerelésben árult Oldtimer benzin 1100 Ft/liter áron vásárolható meg.

