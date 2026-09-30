Katasztrófahelyzetet hirdettek ki az 501 forintos gázolajár miatt!

Texas államban a gázolaj ára elérte a gallononként (3,78 liter) 5,86 dollárt, azaz literenként 501 Ft-ot kell fizetni. Ami nekünk Európában nevetségesen alacsony összegnek tűnik, az Texasban már rendkívül magas üzemanyagárnak számít, ami komoly veszélyt jelent a gazdaság működésére nézve. Épp ezért a republikánus kormányzó, Greg Abbot katasztrófahelyzetet hirdetett ki 30 napra (akár a végtelenségig is meghosszabbítható), hogy rendkívüli intézkedéssel csökkentsék a fuvarozók kiadásait.

A magas üzemanyagárak miatt katasztrófahelyzetben megengedik a texasi fuvarozóknak a piros gázolaj használatát, ami után nem kell üzemanyagadót fizetni

Fotó: Petebilt

Megkerülhető az üzemanyagárba épített adó megfizetése

Az ideiglenes jogrendben megengedik a közúti és vasúti fuvarozóknak, hogy a piros gázolajat használják járműveikben – alapvetően a magánterületeken használt mezőgazdasági- és építőipari gépekben megengedett a kémiailag az utcai gázolajnak megfelelő üzemanyag használata, amely után nem kell se helyi, se szövetségi adót fizetni. Az adótétel egyébként 20 centet jelent a már említett gallononként 5,78 dolláros árban, annak mértékét nem változtatták meg, tehát a mostani könnyítés csak a vállalkozókat-vállalkozásokat érinti.

