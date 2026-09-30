Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hatalmas tömeg és szívfacsaró beszédek Deák Bill Gyula búcsúztatóján

texas

Katasztrófahelyzetet hirdettek ki az 501 forintos gázolajár miatt!

56 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Texasban 5,86 dollárba kerül egy gallon (3,78 liter) gázolaj. A magas üzemanyagár miatt katasztrófahelyzetet hirdetett ki a kormányzó.
Link másolása
Vágólapra másolva!
texasautós hírgázolajkatasztrófahelyzetüzemanyagár

Texas államban a gázolaj ára elérte a gallononként (3,78 liter) 5,86 dollárt, azaz literenként 501 Ft-ot kell fizetni. Ami nekünk Európában nevetségesen alacsony összegnek tűnik, az Texasban már rendkívül magas üzemanyagárnak számít, ami komoly veszélyt jelent a gazdaság működésére nézve. Épp ezért a republikánus kormányzó, Greg Abbot katasztrófahelyzetet hirdetett ki 30 napra (akár a végtelenségig is meghosszabbítható), hogy rendkívüli intézkedéssel csökkentsék a fuvarozók kiadásait.

Adómentes gázolajat tankolhatnak a fuvarozók Texasban, amire a magas üzemanyagárak miatt kihirdetett katasztrófahelyzet ad lehetőséget.
A magas üzemanyagárak miatt katasztrófahelyzetben megengedik a texasi fuvarozóknak a piros gázolaj használatát, ami után nem kell üzemanyagadót fizetni
Fotó: Petebilt

Megkerülhető az üzemanyagárba épített adó megfizetése

Az ideiglenes jogrendben megengedik a közúti és vasúti fuvarozóknak, hogy a piros gázolajat használják járműveikben – alapvetően a magánterületeken használt mezőgazdasági- és építőipari gépekben megengedett a kémiailag az utcai gázolajnak megfelelő üzemanyag használata, amely után nem kell se helyi, se szövetségi adót fizetni. Az adótétel egyébként 20 centet jelent a már említett gallononként 5,78 dolláros árban, annak mértékét nem változtatták meg, tehát a mostani könnyítés csak a vállalkozókat-vállalkozásokat érinti.
 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!