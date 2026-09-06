A Forma-1-ben szenvedő Cadillac rendszámos versenyautót villantott

Az amerikai Cadillac prémiummárka idén szállt be a Forma-1-be, a hosszú távú versenyzés világában már 2023 óta szerepel a V-Series.R versenyautóval. A most bemutatott Cadillac V-One elnevezésű tanulmány lényegében ez utóbbi közútra szabadított változata – ami ráadásul erősebb a versenyautónál, hiszen nem korlátozzák az FIA versenyképességet garantáló előírásai.

Ha elég sok jelentkező akad, megindulhat a Cadillac V-One közúti versenyautó sorozatgyártása

Fotó: Cadillac

Szabadjára eresztették a versenyautó technikáját

Az 5,5 literes V8-as szívómotort használó hibrid hajtás rendszerteljesítménye 842 lóerő, ami lényegesen magasabb a versenyautó 679 lóerőre korlátozott tudásánál. Csak az elektronikában történtek változások, a hétfokozatú szekvenciális váltó, az 1,35 kWh kapacitású akkumulátor, a benzin- és a villanymotor is változatlan. De lényegében változások nélkül veszik át a karbon vázat, a kettős keresztlengőkaros, fekvő rugóstagokkal dolgozó felfüggesztést és a karosszériát is – az aerodinamikai csomagot megszelídítették. Egyediek a felnik, amelyekre Michelin Pilot Sport abroncsokat szereltek.

Fotó: Cadillac

A legnagyobb változás a vezető munkahelyét érintette, ahol nem csak némi kárpitozás teremt kevésbé spártai hangulatot, de a kezelést is átalakították annak érdekében, hogy bárki képes legyen irányítani az autót. Versenyautós stílusban a kormánykerékre koncentrálódnak a kapcsolók, ide kerül egy képernyő is, ami a legfontosabb dolgokról tájékoztat. Anyósülés helyett bukósisak-tartónak jut még hely a fülkében. Még nem született döntés arról, megvalósítják-e a rendszámos Cadillac V-One szuperautót, de a versenyautót készítő olasz Dallara a maga részéről jelezte, hogy van kellő kapacitása a munka elvégzésére.

