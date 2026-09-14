A veterán Fiat 500-ast is utolérte a restomod-hullám

Amióta 2007-ben feltámadt a Fiat 500, az eredeti klasszikus autó egy kicsit háttérbe szorult, hiszen aki gyorsabb vagy kényelmesebb autóra vágyott, az a márkakereskedésekben találta meg a számítását. Azonban az 1957-1975 között gyártott eredeti csöppségnek is megvan a maga stabil rajongóközönsége – Olaszországban sok helyen a korlátozott behajtási zónák csak 500 köbcenti feletti autókra vonatkoznak, mert nem merték kitiltani az 500-ast a belvárosokból –, illetve azon kevés veteránautók közé tartozik, amihez minden alkatrészt meg lehet vásárolni. Azonban a modernizálásról szóló restomod hullám egész eddig elkerülte a Fiat 500-ast (hacsak a korabeli, kényelmesebb és erősebb Steyr-Puch 500-ast nem vesszük annak), amit most az 500 Design nevű brit cég pótol be.

Raliautó-stílusban született újjá a veterán Fiat 500-as

Fotó: 500 Design

Megtartották a veterán autó lelkét

Az egész azzal indult, hogy Max Kindersley családi örökségének számító Fiat 500-as negyed évszázad tárolás után kezdett útban lenni, valamit kezdeni kellett vele. A felújítás helyett inkább a feljavítást választotta az alkotó, az eredmény az itt látható Scattante nevű alkotás. A milánói Borromeo & De Silva formatervező stúdió készítette a ralis megjelenést a kiszélesített kerékjáratokkal, az első homlokfalba rejtett kiegészítő fényszórókkal, a lökhárítókat közelebb hozták a karosszériához. Teljesen bekárpitozták az utasteret, a műszerfalra fordulatszámmérő került, újak a kagylóülések és a pedálok, a hátsó ülések helyére bukósisak-tartó került.

A legnagyobb változást a Fiat 126-os (kispolszki) blokkon alapuló, 802 köbcentis kéthengeres motor jelenti, ami jóval erősebb az eredeti 18 lóerőnél – pontos teljesítményt nem mondtak, csak annyit, hogy csúcsteljesítmény helyett inkább nyomatékra hangolták a karakterisztikát. Mondjuk nincs nehéz dolga a motornak, hiszen a tömegcsökkentést is figyelembe véve úgy fél tonna körül lehet a Scattante saját tömege. Az 500 Design most várja a jelentkezőket, vételárat nem mondtak, mert a megjelenés és a motorhangolás minden esetben egyedi megállapodás alapján készül, no és az se mindegy, mennyit kell költeni az autóra ahhoz, hogy egyáltalán alkalmas legyen az átalakításra.

