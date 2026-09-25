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jármű

Súlyos hiba miatt rendelték szervizbe a népszerű autómárkákat – több millió jármű érintett

1 órája
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Világszerte több mint 2,1 millió Audi és Volkswagen gépkocsit hívnak vissza a kormánymű egyik hibásodásra hajlamos csavarja miatt. A kötőelem korrodálódhat és eltörhet, ami szélsőséges esetben a kormányzás kieséséhez vezethet.
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járművolkswagenaudi q3visszahívás

A visszahívás az Audi Q3, valamint a Volkswagen Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran és Caddy egyes példányait érinti. Németországban csaknem egymillió autót rendelnek szervizbe.

visszahívás
A visszahívás az Audi Q3 és Volkswagen-modelleket érint.
Fotó: AUDI AG

Visszahívás a kormánymű hibája miatt

Az érintett járművek gyártási időszakai:

Audi Q3: 2017. október 31. – 2024. május 23.

Volkswagen-modellek: 2013. szeptember 24. – 2024. július 1.

A gyártók szerint bizonyos körülmények között korrózió károsíthatja a kormányszerkezet egyik rögzítőcsavarját. Ha a csavar eltörik, megszakadhat a kormányzás megfelelő működéséhez szükséges kapcsolat, ami növeli a balesetveszélyt.

A hibával összefüggésben eddig nem érkezett jelentés személyi sérülésről vagy anyagi kárról.

A szervizek ellenőrzik a csavart, majd egy korrózióállóbb változatra cserélik. A javítás ingyenes. Az Audi visszahívási kódja 48LG, a Volkswagené 48VS, a német hatósági referenciaszámok pedig 17014R, illetve 17016R.

Mivel nem minden, a felsorolt időszakban gyártott autó feltétlenül érintett, a tulajdonosok az alvázszám alapján kérhetnek tájékoztatást a márkaszervizektől.

 

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