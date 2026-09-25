Súlyos hiba miatt rendelték szervizbe a népszerű autómárkákat – több millió jármű érintett

A visszahívás az Audi Q3, valamint a Volkswagen Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran és Caddy egyes példányait érinti. Németországban csaknem egymillió autót rendelnek szervizbe.
Visszahívás a kormánymű hibája miatt
Az érintett járművek gyártási időszakai:
Audi Q3: 2017. október 31. – 2024. május 23.
Volkswagen-modellek: 2013. szeptember 24. – 2024. július 1.
A gyártók szerint bizonyos körülmények között korrózió károsíthatja a kormányszerkezet egyik rögzítőcsavarját. Ha a csavar eltörik, megszakadhat a kormányzás megfelelő működéséhez szükséges kapcsolat, ami növeli a balesetveszélyt.
A hibával összefüggésben eddig nem érkezett jelentés személyi sérülésről vagy anyagi kárról.
A szervizek ellenőrzik a csavart, majd egy korrózióállóbb változatra cserélik. A javítás ingyenes. Az Audi visszahívási kódja 48LG, a Volkswagené 48VS, a német hatósági referenciaszámok pedig 17014R, illetve 17016R.
Mivel nem minden, a felsorolt időszakban gyártott autó feltétlenül érintett, a tulajdonosok az alvázszám alapján kérhetnek tájékoztatást a márkaszervizektől.