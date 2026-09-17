Hátsókerékhajtással jön a legerősebb Volkswagen GTI

A fél évszázados jubileumra készítették el a Volkswagen Golf GTI Edition 50-et, amely 325 lóerejével beállította a sport-modellsorozat teljesítménycsúcsát. Azonban nem sokáig trónolhatott a benzines autó, hiszen most bejelentették az elektromos Volkswagen ID.3 GTI-t, amely 1 lóerővel felülmúlja benzines testvérét.

A klasszikus GTI-sajátosságokat kapja a Volkswagen ID.3 GTI

Fotó: ingobarenschee.com / Volkswagen AG

A hagyományokhoz ragaszkodva újít a Volkswagen

A megszokott GTI részleteket látjuk viszont a karosszérián és az utastérben, váltókar híján a golflabda-váltógomb hiányzik. Újdonság viszont, hogy nem csak emlékeztetőül került a GTI-felirat a légzsák alá, az egy dedikált kapcsoló, amivel a sportos GTI menetprogramot lehet egy gombnyomásra aktiválni. Alapáron az IQ.Light LED mátrix fényszórókat adják a sportmodellhez, a 20 colos felnik Wörthersee néven futnak és megjelenésükben az ID.Polo GTI felnijeit idézik. A külső tükröket és az ajtók alján lévő panelt minden esetben feketére fényezik, így a frissítés előtti ID.3 GTX-nél laposabbnak tűnik az ID.3 GTI.

Fotó: ingobarenschee.com / Volkswagen AG

A vezető nem csak a 326 lóerőnek és az 545 Nm-es nyomatéknak örülhet, hanem annak is, hogy mindez a hátsó tengelyen jelentkezik, azaz nem a kormányt cibálja a hatalmas erő; a megfelelően programozott motorvezérlés és elektronikus beavatkozók dolga azt garantálni, hogy csak tudatos vezetői beavatkozásra kezdjen táncba a hátsó tengely. Például ott a Rajtautomatika, ami azt hivatott garantálni, hogy az ígért 5,6 másodperces 0-100 km/óra gyorsulást könnyen és maradandó guminyomok nélkül lehessen reprodukálni. A Volkswagen ID.3 GTI végsebességét 200 km/órában korlátozza az elektronika, míg a már említett Golf GTI Edition 50 akár 270 km/órával is száguldhat és mindössze 5,3 másodperc alatt ugrik 100-ra. A sportmodellbe nettó 79 kWh kapacitású akkumulátor kerül, ami a maximális 183 kW-os töltési teljesítménnyel a 10-80%-os töltést 29 perc alatt teljesíti.

