Nem semmi: körbeautózta a világot a Volkswagen elektromos busza

A különösen takarékos és hosszú távú vezetésre specializálódott Rainer Zietlow Guinness-világrekordot hozott össze egy akkumulátoros-elektromos ID.Buzz-zal, „A legtöbb ország, amelyet elektromos autóval folyamatos út során látogattak meg” kategóriában. Az úriember 445 nappal ezelőtt Hannoverből, a Volkswagen Haszonjárművek főhadiszállásról indult útnak, és 99 767 kilométer megtétele után oda érkezett vissza a teljesen szériaállapotú járművel.

Hat kontinensen át autózott 1 év 4 hónapon át Rainer Zietlow, a Volkswagennek nem okozott gondot a kihívás

Fotó: Volkswagen

Hibátlanul teljesítette a Volkswagen a nagy utat

Hat kontinensen át 92 országot látogatott meg a világkerülés során, ehhez több mint háromszázszor kellett tölteni a 86 kWh kapacitású akkumulátort – a TÜV Süd az út végén 95,75%-os akkumulátor-egészséget állapított meg. Minden éghajlati viszonyon, lakatlan sivatagokon és zsúfolt nagyvárosokon keresztül vezetett az út, amely során 16 alkalommal kellett konténerben vízen átszállítani az autót. A legszebb az egészben, hogy műszaki hiba nélkül teljesítette a nagy utazást a Volkswagen ID.Buzz.

Persze a töltés megszervezése nem mindig volt egyszerű, de dízelmotoros autóval is lettek volna problémák – a magas kéntartalmú gázolaj miatt gyakoribb olajcserére lett volna szükség. Afrikában több helyen a helyi energiaszolgáltató szakemberei tették lehetővé a számára, hogy közvetlenül egy-egy trafóállomásról tudjon tölteni, mert egyszerűen nem volt más lehetőség, de például Szaúd-Arábiában amíg három évvel ezelőtt nem voltak elektromos töltők, mára már utolérték Németországot e téren. Rainer Zietlow számára ez volt az utóbbi 20 év legnagyobb kalandja, az 1 év 4 hónappal pedig a leghosszabb is.

