Ha jó sok pénzt költenek rá, a Volkswagen olcsó villanyautója nagyon takarékos tud lenni

Ferdinand Piech azzal próbálta csitítani a környezetvédőket az 1001 lóerős Bugatti bemutatása után, hogy 2013 őszén piacra dobták a világ legtakarékosabb autójának számító Volkswagen XL1-est (az autórajongók megnyugtatására pedig egy évvel később ennek V2-es Ducati blokkal szerelt változatát is megmutatták XL Sport néven, igaz, az nem került sorozatgyártásba). Most arra próbálja emlékeztetni az európai vásárlókat a Volkswagen, hogy nem csak a kínaiak tudnak jó elektromos autót készíteni, sőt, ők teljesen hétköznapi technikával tudnak akár rekord alacsony fogyasztást elérni. Apró szépséghiba, hogy ugyan az olcsó villanyautók (Cupra Raval, Škoda Epiq, Volkswagen ID.Polo) MEB+ műszaki alapját használják a Mission Efficiency tanulmánynál, de az egyedi karosszéria miatt a végeredmény egészen biztosan nem lesz olcsó.

Közúton 7,51 kWh/100 km-es fogyasztást ért el a Volkswagen Mission Efficiency

Fotó: Volkswagen AG

Még nem tudni, mikor kerül sorozatgyártásba a szupertakarékos Volkswagen

A sajtóközleményben ugyan konkrétan nem szerepel az, hogy sorozatgyártásba kerülne a Volkswagen Mission Efficiency, de a német Rekord Institut für Deutschland által hitelesített három világrekord mind „sorozatgyártáshoz közeli négyszemélyes autóval” került beállításra. Ezek az alacsony légellenállási tényező Cw 0,158, az ellenőrzött körülmények között (lezárt próbapálya, 821,136 km-es táv) elért 6,48 kWh/100 km-es fogyasztás, és a közúton (Wolfsburg-Bécs, 1278 km) produkált 7,51 kWh/100 km-es fogyasztás. Utóbbi értékben egyébként már benne van a töltési veszteség is, hiszen az elektromos autó használója azt az áramot is kifizeti, amit nem közvetlenül az autó hajtására fordít.

Keskenyebb, laposabb és hosszabb lett a karosszéria, amíg az utasoknak kevesebb hely jut, addig a csomagtér 481 literre bővült, és a kocsi orrában illetve a hátsó sárvédőknek is kialakítottak olyan tárolókat, ahol például a töltőkábelek szállíthatóak. Az acélból készített MEB+ műszaki alapra alumínium vázat építettek rá, amit aztán karbon és aramid karosszériaelemekkel burkoltak be, de még így is 1,6 tonna körül alakul a saját tömeg. Úgy, hogy még a rádiót is spórolták a Mission Efficiency tanulmányból, mondván, aki zenét akar hallgatni, majd hoz magával hordozható Bluetooth-hangszórót, központi érintőképernyő is csak akkor van, ha az ember odateszi az okostelefonját vagy táblaszámítógépét középre.