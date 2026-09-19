A kínai autókról vesz példát a Volvo: ráduplázott a plug-in modellekre

Eddig a kínai autók sajátja volt a különösen nagy elektromos hatótávolságú plug-in hibrid hajtás, azonban most a kínai tulajdonban lévő Volvo is beáll a sorba. Az XC60-as szabadidő-autónál egy modellfrissítés is történt, míg az XC90-esnél csak a hajtásláncot fejlesztették azzal, hogy 41 kWh kapacitású akkumulátort építettek a padló alá.

„Az XC60 minden idők legnagyobb számban értékesített Volvo-modellje, míg az XC90 a prémium szegmensben megtett utunk kezdetét jelentette” – mondta Håkan Samuelsson, a Volvo Cars elnök-vezérigazgatója. „Most nagy elektromos hatótávú plug-in hybridként ezek a modellek tovább építenek örökségükre, és a teljesen elektromos EX60-nal együtt minden eddiginél erősebb elektrifikált kínálatot biztosítanak számunkra a középkategóriás SUV-k szegmensében. Ez azt jelenti, hogy minden ügyfelünk számára elérhetővé válik a teljes elektrifikáció felé vezető út.”

A Volvo XC60-asnak a megjelenése is, az XC90-nek csak a technikája frissült

Fotó: Volvo

Két és félszeres elektromos hatótávot kínál a plug-in hibrid Volvo

Noha csak a második pillantásra tűnik fel, de teljesen átalakították a Volvo XC60 elejét, a lökhárító, a hűtőrács, a fényszórók, a motorháztető és a sárvédő is megváltozott a 2027.5-ös modellévre. Hátul a csomagtérfedelet, a lámpákat és a lökhárítót módosították. Bent az ajtópaneleket és a műszerfalat is átalakították, új belső hangulatot is készítettek Cardamom színű, szellőztetett Nappa bőr ülésekkel. Teljesen új, nagyobb teljesítményű érzékelőket használ és gyorsabban-finomabban avatkozik be a vezetéstámogató rendszer. A 11,2 colos központi képernyőn keresztül, illetve beszédvezérléssel használható a Volvo Car UX rendszer, ami a Google alkalmazások mellett már a Google Gemini MI-segédet is tartalmazza. A Volvo XC90-esnél nincs látható jele a modellév-váltásnak.

Fotó: Volvo

A megújult plug-in hibrid hajtás központi eleme a padló alá beépített, nettó 41 kWh kapacitású akkumulátor, amelyet Wallbox-töltővel 4 óta alatt lehet teljesen feltölteni. Ahogy eddig, úgy a jövőben is két teljesítmény közül lehet választani, a T6-osnál 357 LE/589 Nm, míg a T8-asnál 461 LE/759 Nm a rendszerteljesítmény. A kisebb Volvo XC60-asnál kár 200, illetve akár 187 km az elektromos hatótávolság, a csak T8-as formában elérhető Volvo XC90-nél akár 162 km ez az érték. Az új plug-in hibrid hajtással együtt Black Edition változatban is elérhetőek a megújult szabadidő-autók.