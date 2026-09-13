Újra frissült a Volvo belépő modellsorozata

A 2017-ben piacra dobott, zseniális helykihasználással rendelkező Volvo XC40-es mellé gyorsan piacra dobták a szabadidőkupé karosszériát, majd elektromos autóként is elérhetővé tették. Első komolyabb frissítését 2023-ban kapta, a 2027-es modellévre átdolgozott megjelenéssel készülnek. A fényszórókat összekötötték a hűtőráccsal, így a korábbinál nagyobb lehet a Thor-kalapácsa névre hallgató menetfény, lecserélték a LED-es hátsó lámpákat, és látványosabb esztergált felületű 18, 19 és 20 colos felniket is készítettek.

Új orral folytatja pályafutását a 9 évvel ezelőtt bemutatott Volvo 40-es sorozat

Fotó: Volvo

Új az elektronika, a hajtáshoz nem nyúlt a Volvo

Ennél fontosabb lesz a használók számra a korábbinál gyorsabb fejegység, ami már a Google Gemini MI-segéddel könnyíti meg az életet, nagyobb teljesítményű lett az indukciós telefontöltő. Új kárpitok és belső hangulatok is megjelentek a Volvo XC40, EX40 és EC40 kínálatban, javított hangulatvilágítás emeli ki a részleteket. Persze a svédek a biztonságon is javítottak, gyorsabb chip dolgozik a vezetéstámogató rendszerben, új első- és sarokradarok, új első kamera és 12 ultrahangos érzékelő és a parkolókamerák által adott körkép alapján dolgozik az elektronika, ami vészfékezéssel és vészhelyzeti kormányzással is megpróbálja elkerülni az ütközést, illetve csökkenteni annak súlyosságát.

A Volvo XC40-es 2,0 literes lágyhibrid turbómotorral készül (163 vagy 197 LE), az EX40 és az EC40 elektromos autóknál 67 vagy 79 kWh kapacitású akkumulátor, 238 vagy 252 lóerős hátsó hajtómotor, vagy 442 lóerős összkerékhajtású változat áll rendelkezésre – a maximális hatótávolság eléri az 585 km-t. Újdonság a kínálatban a Black Edition, ami nevének megfelelően elsötétített karosszériadíszeket jelent.

