20 éve ismerte meg a világ a lavinát elindító Teslát

Fotó: Tesla

Santa Monica repülőterén, egy különleges zártkörű eseményen mutatkozott be 2006-ban a Tesla legelső autója, és még abban az évben elkészültek az első működő prototípusok is, ám a szériagyártás elindulására egészen 2008-ig várni kellett. Aligha gondolta ekkor bárki, hogy később lesz olyan év, amikor az amerikai cég egyik modellje (a Model Y) lesz a világ legnépszerűbb autója, de persze a Semi Truck kamion és a Cybercab robottaxi is sci-fibe illő vízió volt.

Fotó: Tesla

Nyugodtan kijelenthető, hogy a Tesla a napjainkat meghatározó villanyautó-offenzíva egyik fő mozgatórugója volt, de az is, hogy a Roadster forradalmi koncepciója mellett magán hordozta a kezdeti lépések nehézségeit, elég csak az előszériás kivitelek problémás kétfokozatú váltójára gondolni. Nagyban meghatározta a modell karakterét, hogy a Lotus sportos alapjaira (annak brit) üzemében készült, ennek megfelelően szerény komfortot nyújtott, viszont 248-292 lóerős e-motorjával és fejlett futóművével elképesztő dinamikával mozgott.

Fotó: Tesla

Magyarországon ritkán bukkan fel belőle eladó használt példány, a legnagyobb német autós online piactér, a Mobile.de kínálatában pedig csillagászati, 87-100 ezer eurós (átszámítva 31,5-36,3 millió forintos) áron hirdetik őket. Ennek egyik oka a Tesla márkát övező hype, ráadásul erre rátett egy lapáttal, hogy Elon Musk saját Roasterét - a világon elsőként, óriási hírveréssel – kilőtte a világűrbe. A másik ok pedig, hogy a Földön is igen ritka a nyitott villany-sportkocsi, ugyanis 2012-ig összesen csak 2450 példány készült belőle.