Áfát csalt a használtautó-kereskedő, az eltitkolt telephely sem védte meg

A titkos telephely sem mentette meg az áfacsaló kereskedőt

Biztosra ment az autókereskedő: nemcsak az áfaszabályokat játszotta ki; a telephelyét sem jelentette be. De nem számolt azzal, hogy a digitális adózás korában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nemcsak a Magyarországon zajló gazdasági eseményekre lát rá, hanem az államok közötti adatcseréknek köszönhetően a határokon átnyúló ügyeket is nyomon tudja követni.

A NAV dél-budapesti ellenőrei azonban az online autóhirdetések, valamint a telephely bérleti díjának számlái alapján pontosan be tudták azonosítani az értékesítések valós helyszínét, ráadásul tagállami kontrolladatokra is támaszkodhattak, így bizonyítani tudták a szabálytalan kereskedést. A kereskedő ezzel jelentős kárt okozott a költségvetésnek, továbbá jogosulatlan versenyelőnyre is szert tett.

A költségvetést ért kár megtérülése érdekben a NAV az eltitkolt telephelyen számos nagy értékű gépjárművet, valamint jelentős összegű készpénzt foglalt le, és zárolta a cég bankszámláját is, összesen több mint 70 millió forint értékben.