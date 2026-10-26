Fontos tudnivalók az akkumulátorok bikázásához!

Most, hogy ősziesre fordult az időjárás, megérkeztek a reggeli fagyok, ilyenkor szoktak gondot okozni a lemerült indítóakkumulátorok. Amíg régen még könnyen talált az ember vállalkozókat az autó betolásához, manapság már ritkaságszámba megy a kézi kapcsolású váltó, így az esetek többségében a bikázás, azaz a külső áramforrásról indítás jelenti a megoldást. Azonban az nem csak annyiból áll, hogy összeköti az ember a megfelelő pólusokat és indítózik. Vannak olyan hibridek, ahol a gyártó nem engedi, hogy áramforrásként használják bikázásnál az autót, az erre vonatkozó korlátozásokat a kezelési könyvben lehet megtalálni.

Legjobb ha szakember (segélyszolgálat) indítja a lemerült akkumulátorral rendelkező autót

Fotó: Daniel Delang / ADAC

Van, hogy rejtett helyre építik be az indítóakkumulátort

Aztán ott van a fedélzeti hálózat feszültsége, ma még túlnyomórészt 12 voltos személyautókat találunk az utakon, de vannak teherautók 24 voltos, illetve modern villanyautók és hibridek 48 voltos fedélzeti hálózattal (a 6 voltos veteránok ilyenkor már garázsban pihennek...) – ezen a téren nincs átjárás, csak azonos fedélzeti feszültségű autóról lehet bikázni. Benzinmotorhoz elég a 16 mm2 átmérőjű kábel, a nagyobb indítóáramot igénylő dízelhez már 24 mm2-es keresztmetszetű kábel kell. Aztán meg kell keresni a motortérben a megfelelő csatlakozási pontokat, ami máshova beépített akkumulátor esetén dedikált csatlakozókat jelent. Győződjünk meg róla, hogy mindkét jármű üresben van ég használjuk a rögzítőféket is.

A bikakábel csatlakoztatását a következő sorrendben kell elvégezni:

1. Pozitív a donor pozitív pólusára

2. Pozitív a fogadó pozitív pólusára

3. Negatív a donor negatív pólusára

4. Negatív a fogadó negatív pólusára

Fontos, hogy egyszerre csak egy kábellel foglalkozzunk, így elkerülhetjük a lóbálás közbeni véletlen rövidzárlatot. A kábelek csatlakoztatása után várjunk 5 percet az első indítási kísérletig, majd ha az nem sikerül, még egyszer ennyit. Ha ez se vezet eredményre, akkor vagy tönkment a lemerült akkumulátor (mélykisülés), vagy egyéb probléma van. A kábelek eltávolítása a felhelyezés fordított sorrendjében történik, azaz először a negatív kábelt távolítsuk el, tegyük azt le, majd a pozitívat. A bebikázott autóval legalább 15-20 percet kell autózni változó fordulatszámon, hogy a generátor (ha jó) töltse az indítóakkumulátort, célszerű rögtön szervizbe hajtani, ahol műszerrel ellenőrizni tudják az akkumulátor állapotát, illetve ki tudják deríteni, hogy miért merült az le. Sok modern autónál egyébként az út szélén elvégzett akkumulátorcsere nem jelent megoldást, mert az autó vezérlőelektronikájának pontosan meg kell adni a beépített akkumulátor gyártóját, típusát és műszaki paramétereit, amit csak szervizszámítógéppel lehet elvégezni.