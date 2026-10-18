Alattomos veszélyek leselkednek az autósokra az őszi utakon

Fotó: Police.hu

Általában a téli időjárás kihívásaira igyekezik a legtöbb autós felkészülni, pedig az őszi utak is tartogathatnak néhány kellemetlen meglepetést. Közülük az egyikre, a vakító napsugarakra az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság külön is felhívja a figyelmet. Reggel és késő délután ugyanis a nap alacsony helyzete miatt hegyes szögben érkező, éles fényben nehezebben láthatók a közlekedési lámpák, KRESZ-táblák, kerékpárosok és gyalogosok, ami könnyen teremt balesetveszélyt. Ilyenkor arra is számítani kell, hogy mások észlelési képessége is romlik, célszerű tehát mérsékelni a sebességet, körültekintőbbnek lenni a kereszteződésekben, napszerüveget viselni, ha pedig koszos a szélvédő, azt kívül-belül alaposan megtisztítani.

Fotó: Kreszváltozás.hu/MI

Bár az őzek párzási időszaka véget ért, más fajoké, például a szarvasoké még javában tart, a vaddisznóké pedig majd novemberben kezdődik. Emiatt a szokásosnál sokkal gyakrabban kell az úttesten átszaladó vadakra számítani, különösen hajnalban és alkonyatkor, mégpedig nem csak az erdős területeken, hanem megművelt földek, nádasok és bozótosok környékén is. Ahhoz, hogy elkerüljük a bajt, mérsékelni kell a sebességet (különösen a vadveszély táblával jelölt útszakaszokon), tekintetünkkel az út szélét is pásztázzuk, és sötétben – másokat nem zavarva - minél többet használjunk távolsági fényt. Elénk szaladó vad láttán vészfékezni kell, de a kikerülési manőverekkel csak óvatosan, elkerülve a frontális ütközést vagy borulást!

Fotó: Police.hu

Két további veszélyforrás mellett sem szabad elmenni szó nélkül, ezek egyike a mezőgazdasági gépek gyakoribb felbukkanása az utakon, hiszen javában tartanak még a betakarítási munkák. Emiatt nem csak traktorok és más lassú járművek felbukkanására kell számítani, de arra is, hogy azok vezetői (az előírásokat megszegve) nem takarítják le a gépek kerekéről a sarat, hanem felhordják az aszfaltburkolatra. Természetesen ősszel más valami is csúszóssá teheti az utakra: a rengeteg lehullott falevél, ami már a reggeli páránál is tud meglepetést okozni. Esős időben pedig olyan síkossá tehet egyes – főleg erdős - szakaszokat, mintha jég lenne a kerekek alatt, nem is beszélve arról, hogy a levelek és a víz kombinációja láthatatlanná tehet egy-egy kátyút.