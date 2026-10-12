Szívdöglesztő autót mutatott be az Alfa Romeo

Nagyon érik már a Giulia generációváltása, de az Alfa Romeo Cuorerosso tanulmány kapcsán azt hangsúlyozza a gyár, hogy az nem egy konkrét újdonság előzetese, hanem a márka új megjelenését mutatja meg. A 4,7 méteres autónál a funkció határozza meg a formát, a 4,7 méteres karosszériába pedig különféle hajtások is beépíthetőek – értsd szép dolog az elektromos jövő, de azért a benzinmotorról se akarunk még lemondani.

Még látványosabb megjelenéssel és multienergiás hajtással jönnek a jövőbeli Alfa Romeo modellek

Fotó: AFPH / Alfa Romeo

Minél forróbb a helyzet, annál jobban koncentrálhat az Alfa Romeo sofőrje

Az első digitális vázlatok után agyagmodellen folytatták a munkát a Centro Stile Alfa Romeo alkalmazottai, először az alapformát készítették el, majd arra rátették a kerekeket, a lámpákat, az ablakokat. Úgy dolgoztak, mint a szobrászok, akik fokozatosan távolítják a felesleget a végül napvilágra kerülő remekmű körül. A klasszikus telefontárcsa-motívumot újragondolva készült a 2+2+2 elrendezésű felni, amelyen megjelenik az Alfa Romeo versenyautókat a kezdetek, a sportmodelleket a hatvanas évek óta jelző Quadrifoglio Verde, azaz négylevelű lóhere. A felfüggesztésben légrugókat használnak, a kerámiafékeket a Brembo szállította.

Fotó: AFPH

Végigfutó konzol határozza meg az utastérben a négy darab egyedi ülőhelyet, annyira a vezetőre koncentrál a kialakítás, hogy még a központi képernyőről is lemondtak – a tekerők felületén lévő kis képernyők és az afölött lévő rejtett képernyő segítenek a használatban. A kormány mögötti műszeregységben a klasszikus két órás „Immersivo” megjelenítés mellett egy újfajta, a két információt egy műszerben egyesítő „Concentrato” grafika is elérhető, utóbbinál egymás mögé csúszva egyesül a két külön kijelző. Minél sportosabb menetprogramot választ a sofőr, annál kevesebb megjelenített információval vonja el a figyelmet a megjelenítés. Az elektronikus jelátvitelű (steer-by-wire) kormányzás jóvoltából teljesen új volánt tudtak készíteni a formatervezők, hiszen már nem kell fogást váltani.

Az Alfa Romeo Cuorerosso tanulmány olyan műszaki alapra épül, amelyet akkumulátoros-elektromos, lágyhibrid, öntöltő hibrid vagy plug-in hibid hajtás alkalmazására is képes. Példának a ma is használt 2,9 literes V6-os biturbót említik öntöltő hibrid hajtás részeként, automata váltóval, Q4 összkerékhajtással és karbon kardántengellyel karöltve; bár ez inkább úgy hangzik, mint a következő Stelvio QV hajtása. Nevének megfelelően nem csík kívül, de a belül is az érzelmekkel teli vörös szín a meghatározó a tanulmánynál, a Liquid Ink Red fényezésnél különösen vastag lakkréteg kerül a speciális alumíniumrészecskéket tartalmazó alaprétegre, amitől különleges lesz a csillogás. Az utastérben használt bőrkárpit 60%-ban a bőrfeldolgozás során keletkező hulladékból készül, az érintési pontokra a Poltrona Frau manufaktúra által készített nubukbőr kerül. A műszerfalnál karbonhulladékot és vörös gyantát kombináltak egyedi mintával. A műszerfal különlegessége, hogy az utas előtti kesztyűtartó valójában kivehető és kézitáskaként használható.