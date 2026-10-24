Megvalósították egy autórajongó dédelgetett álmát, nem mindennapi a végeredmény

A hagyományos olasz karosszériaépítők közé tartozik a milánói Carrozzeria Castagna, amely meglévő modellek átépítése mellett akár egyedi autók építését is vállalja. Erre a legjobb példa a most bemutatott Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio roadster, amelyet egy rajongó számára építettek. Az utóbbi években már láttunk retró limuzint és furcsa kombit is ezen az alapon.

Egy Alfa Romeo Giulia rejtőzik a Castagna által készített roadster karosszéria alatt

Fotó: Castagna

Egy példányt készítenek csak az Alfa Romeo roadsterből

A Castagna szakemberei fogták a négyajtós sportszedánt, az első üléseket 33 centivel hátrébb tolták, az így megnyújtott orrnál 40 mm-rel került alacsonyabbra a motorháztető. A tető eltávolítása miatt alaposan megerősítették a karosszériát, és teljesen egyedi, karbonból készített lemezekkel burkolták az egészet. Nem követi az Alfa Romeo jövőjét mutató Cuorerosso tanulmány által felvázolt irányt, de hát a pénz – jelen esetben a megrendelő – beszél.

Fotó: Castagna

A hátsó ülések eltávolításának kellemes mellékhatása, hogy az ülések mögött 623 literes (!) csomagtér marad, így akár hosszabb túrákra is alkalmas a Castagna Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio roadster, aminek mindössze 1420 kg a saját tömege, azaz mintegy 300 kg-mal könnyebb, mint a kiindulási alap. Nem csoda, hogy a változatlanul 520 lóerős teljesítmény mellett szükség van a nagy méretű diffúzorra és az aktív hátsó szárnyra még úgy is, hogy megnyújtották a végáttételt a túraautó-hangolás érdekében.