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alfa romeo

Megvalósították egy autórajongó dédelgetett álmát, nem mindennapi a végeredmény

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Látványos roadstert faragtak a Giulia szedánból. A Carrozzeria Castagna végezte az Alfa Romeo-átépítést.
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A hagyományos olasz karosszériaépítők közé tartozik a milánói Carrozzeria Castagna, amely meglévő modellek átépítése mellett akár egyedi autók építését is vállalja. Erre a legjobb példa a most bemutatott Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio roadster, amelyet egy rajongó számára építettek. Az utóbbi években már láttunk retró limuzint és furcsa kombit is ezen az alapon.

300 kg-ot faragnak le az Alfa Romeo sportszedán tömegéből, de megnyújtják a végáttételt a kényelmesebb utazás miatt.
Egy Alfa Romeo Giulia rejtőzik a Castagna által készített roadster karosszéria alatt
Fotó: Castagna

Egy példányt készítenek csak az Alfa Romeo roadsterből

A Castagna szakemberei fogták a négyajtós sportszedánt, az első üléseket 33 centivel hátrébb tolták, az így megnyújtott orrnál 40 mm-rel került alacsonyabbra a motorháztető. A tető eltávolítása miatt alaposan megerősítették a karosszériát, és teljesen egyedi, karbonból készített lemezekkel burkolták az egészet. Nem követi az Alfa Romeo jövőjét mutató Cuorerosso tanulmány által felvázolt irányt, de hát a pénz – jelen esetben a megrendelő – beszél.

Fotó: Castagna

A hátsó ülések eltávolításának kellemes mellékhatása, hogy az ülések mögött 623 literes (!) csomagtér marad, így akár hosszabb túrákra is alkalmas a Castagna Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio roadster, aminek mindössze 1420 kg a saját tömege, azaz mintegy 300 kg-mal könnyebb, mint a kiindulási alap. Nem csoda, hogy a változatlanul 520 lóerős teljesítmény mellett szükség van a nagy méretű diffúzorra és az aktív hátsó szárnyra még úgy is, hogy megnyújtották a végáttételt a túraautó-hangolás érdekében.

Galéria: Az Alfa Romeo sportszedánból faragtak dögös roadstert
Fotó: Castagna
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Az Alfa Romeo sportszedánból faragtak dögös roadstert

 

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