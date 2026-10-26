Bezárásra készül, közben új autógyár építését jelentette be az Audi

Európában mintegy félmillió autós felesleges kapacitása van a Volkswagen konszernnek, ezért a következő években több gyárat is bezárnak Németországban, az Audi márkánál Neckarsulm jövője kérdéses; felmerült még az Audi Hungaria bezárása is, de azt a hírt gyorsan cáfolták az érintettek. Azonban miközben Európában épp tárgyalások folynak az érintett szakszervezetekkel a létszámleépítések-gyárbezárások témájában, az Audi azt jelentette be Donald Trump kampányrendezvényén, hogy új autógyárat építenek az Egyesült Államokban.

Évi 200 000 autós kapacitású Audi-gyár épül az USA-ban

Fotó: Audi

Az USA piacvédő intézkedéseihez igazodik az Audi

Arról van szó, hogy a Trump-kormányzat piacvédő intézkedései évi mintegy 1,4 milliárd dolláros kiadást jelentenek az Audinak, és ezen még a mexikói autógyára se segít. A megoldás a vámhatárokon belüli termelés, Georgia államban évi 200 000 szabadidő-autót akarnak készíteni az észak-amerikai piac számára. Ez lehetőséget ad majd arra is, hogy még inkább az ottani igényekhez igazítsák a modelleket, például a Q7-es és Q9-es szabadidő-autókat, amelyekhez még várhatóan jó sokáig kell majd V6-os és V8-as motorokat építenie az Audi Hungaria-nak. Az építkezést 2027 elején kezdik Peach County-ban, és valamikor a következő évtizedben fog megindulni a termelés a mintegy 4,2 milliárd dolláros beruházás keretében megvalósuló gyárban. Az első ütemben 1500 hektáros területen megvalósuló üzemnél bőven lesz hely az esetleges későbbi bővítésre.

