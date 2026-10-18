Nem semmi: erre készülnek a győri Audi-gyárban!

Még mindig a belső égésű motorok határozzák meg az Audi Hungaria életét, de egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a tortából a villanymotorok. Különösen most, hogy megkezdődött az elektromos népautónak szánt Volkswagen konszern kisautók forgalmazása. A sort nyitó Cupra Raval segítségével mentünk el Győrbe, hogy megismerkedjünk az új gyártósorral.

Most napi 1200, az év végén már napi 2550 MEBeco hajtómotor készül az Audi Hungaria üzemében

Fotó: Lővei Gergely

Az év végére fut fel az MEBeco termelés az Audi Hungaria üzemében

Minden 27 másodpercben elkészül egy-egy hajtómotor, a gyártósor végén az összeset kb. 2 perces vizsgálattal ellenőrzik; természetesen az egyes részfolyamatoknál is folyamatosan nézik például a tömítettséget, nem-e porózus az öntvény, vagy épp a felvitt folyékony szigetelőanyag eloszlását ellenőrzik kamera segítségével. A csapágyakat mikrofonnal ellenőrzik nem sokkal a beszerelést követően. A teljesítményelektronika összeszerelésekor minden 100 darab után roncsolásos módszerrel nézik, hogy a lézerhegesztés a megfelelő 0.1 mm-es mélységben olvasztotta-e meg az alumíniumot. A kész PWR egységet még a tisztaszobában kis- és nagyfeszültségű vizsgálatnak vetnek alá, majd azt szimulálják, mintha egy autóba lenne beépítve, csak ezt követően megy ki a gyár „poros” környezetébe, ahol rögtön a végleges helyére teszi egy robotkar.

Jelenleg 115-226 lóerő közötti teljesítménnyel készülnek az MEBeco hajtások, hardveres eltérés is van közöttük, aki az állandó mágnesek eltérő számából következik. Annyiból öko, azaz gazdaságos a hajtómotor, hogy leegyszerűsítették a felépítést, közvetlen a kihajtótengely végén van a differenciálműhöz csatlakozó fogaskerék, nem egy belső bordás külön kis tengelyen, ahogy az egyébként megszokott. De mi van a javíthatósággal? Ha ilyen mélyen bele kell nyúlni a hajtóműbe, az már gazdasági totálkárt jelent. Szintén rendhagyó megoldás az olajpumpa elhagyása, helyette a differenciálmű fogaskereke fröcsköli oda az olajat, ahol kenésre van szükség. Napi 1000-1200 darab MEBeco hajtómotort készítenek az Audi Hungaria győri telephelyén, három hét múlva már kezd a harmadik műszak. A tervek szerint az év végére érik el a gyártósor tervezett napi 2550 darabos teljesítményét.