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Új Audi a láthatáron, garantált a libabőr

47 perce
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Az Abt Sportsline feladatának érzi az izgalmas autók építését. Legújabb alkotásuk az Audi RS 5-öst teszi helyre.
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Manapság a különféle előírások egyre jobban elveszik az autóvezetés élményét, de az Abt Sportsline tuningcég szerint ennek nem kell így lennie. Erre a legjobb bizonyíték az RS5-R elnevezésű alkotásuk, amelyik az Audi sportmodelljéből farag kevésbé politikailag korrekt, de annál nagyobb vezetési élményt nyújtó autót.

Az Audi RS 5 plug-in hibrid hajtásának elektromos részéhez nem nyúlnak.
A győri 2,9 literes V6-os biturbó Audi-motor átprogramozásával nő 720 lóerőre a rendszerteljesítmény
Fotó: Frederick Unflath / Abt Sportsline

Átprogramozással szabadítják fel az Audi V6-os biturbót

Az egész azzal kezdődik, hogy a gyárilag 639 LE/825 Nm-es rendszerteljesítményt 720 LE/905 Nm-re emelik azzal, hogy szoftveresen belenyúlnak a 2,9 literes V6-os biturbó működésébe. Az átprogramozott benzines teljesítménye 510 LE/600 Nm-ről 591 LE/680 Nm-re emelkedik, a plug-in hibrid hajtás elektromos részéhez nem nyúlnak. Mivel a végáttétel is változatlan, a csúcssebesség nem változik, de sokkal jobban gyorsul padlógázra az autó – feltéve, hogy az Abt által megkövetelt 98-as benzint tankolják bele.

Fotó: Frederick Unflath

Karbonból készített karosszériakészletet építenek be, az első koptató mellett szellőzőnyílások kerülnek a sárvédőkre, új a diffúzorbetét és a hátsó szárny; a kombinál a nagyobb méretű hátsó légterelő miatt kicsit drágább a csomag. Új rugókkal csökkentik a hasmagasságot, feszesebb stabilizátorokat építenek be, és 22 colos kovácsolt alufelnikkel és 315/25 méretű gumikkal töltik meg a kerékjáratokat. Az utastérben a díszbetéteket és az üléstámla-hátulját Dinamica mikroszálas műbőrrel vonják be. Az Abt Audi RS5-R csomag ára 62 000 vagy a kombinál 65 000 euró, a beépítés költsége 7160 illetve 7600 euró; a TÜV-papírt intézik, de annak költségét a megrendelőnek kell állnia. Az Abt Sportsline már dolgozik az Akrapovic-kipufogórendszerrel szerelt 800 lóerős változaton is, de azt csak 2027 második negyedévére ígérik.
 

Galéria: Libabőröztető autót faragott az Audi RS 5-ből az Abt tuningcég
Fotó: Abt Sportsline
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Libabőröztető autót faragott az Audi RS 5-ből az Abt tuningcég

 

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