Az infláció duplájával drágult az autójavítás

Az Egyesült Államokban 2019-hez képest 2026-ban 60%-kal kell többet fizetni az autójavításért, ami duplája az ugyanezen időszak között regisztrált inflációnak. A Federal Reserve Bank of St.Louis elemzéséből derül ki a drágulás mértéke, ami kétszerese az ugyanezen időszak alatti 32%-os inflációnak. A drágulás jelentős hajtóereje, hogy az autószervizeknek a modern autók javításához olyan számítógépes hátteret kell fenntartani, amely előfizetés mellett teszi lehető számukra az autók fedélzeti számítógépéhez való hozzáférést. Ráadásul több előfizetés kell ahhoz, hogy a piacon elérhető összes autóhoz hozzáférjenek.

Új eszközöket követel a modern autójavítás, ami miatt elszálltak a költségek

Fotó: Wavebreakmedia Ltd / SMMT

Új elektronikai rendszerek drágítják az autójavítást

Például kell egy előfizetés az amerikai autókhoz, egy az ázsiaiakhoz, egy az európaikhoz. Ráadásul nem csak a bonyolultabb munkákhoz kell a számítógép, például az olajcsere-intervallum módosítása is megköveteli az előfizetés meglétét – ami önmagában 75 dollárt ad hozzá a számlához. Aztán ott vannak a sok esetben a törvény által megkövetelt vezetéstámogató rendszerek, amelyek javítása elképesztően drága. Az érzékelők kalibrálásához szükséges berendezés 28 000 dollár, az ennek használatához szükséges számítógép 12 000 dollár, és akkor még autótípus-specifikus célzófelületeket is be kell szerezni. Ráadásként több autógyártó is előírja, hogy a vezetéstámogató rendszereket nem lehet használt vagy felújított alkatrészekkel javítani, csak és kizárólag új alkatrészekkel. Az Egyesült Államokban az autógyártók egy 2014-es megállapodás alapján vannak arra kötelezve, hogy az autójavításhoz szükséges technológiát a márkaszervizeken kívüli autójavítóknak is elérhetővé tegyék, azt azonban nem határozták azt meg, hogy mindezt milyen anyagi ellenszolgáltatás mellett kötelesek megtenni, amit ki is használnak.