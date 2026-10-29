Elkészült az M49-es autópálya első üteme

Átadták az M3-as autópályát a román határral összekötő M49-es autópálya első szakaszát, így már Ököritófülpösig lehet autózni a sztrádán. A most átadott 28,2 kilométeres szakaszon négy különszintű- és öt körfogalmi csomópontot, 22 műtárgyat és pihenőhelyeket alakítottak ki, és megépült a győrteleki 3,3 kilométeres elkerülő út is – derül ki Vitézy Dávid Facebook oldalán megjelent hírből.

Az M49-es autópálya a tervek szerint 2029-ben éri el a román határt

Fotó: Facebook

Folytatódik az M3-ast és a határt összekötő autópálya építése

A 138 milliárd Ft állami forrásból megvalósított autópálya továbbépítése folyamatban van, a határig hiányzó 17,5 kilométer a tervek szerint 2029-re készül el. Utóbbi átadásakor lesz a szalagavató ünnepség, amikor Szatmárnémeti bekapcsolódik az európai gyorsforgalmi úthálózatba.