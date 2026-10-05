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autópálya

Emelik a sebességhatárt az M1-es autópálya építkezésénél

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A forgalmi rend átszervezésével emelik a sebességhatárt. Új szakaszhoz ért az M1-es autópálya felújítása.
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Több ütemben vezetik be a következő hetekben az M1-es autópálya megváltozott forgalmi rendjét, eddig 1+3 sávon vezették a forgalmat, most fokozatosan térnek át a 2+2 sávra. A változás azt jelenti, hogy már mindkét irányban lehetőség lesz sávváltásra haladás közben, egyben felgyorsul a forgalom is. A Győr felé haladóknak kell majd a munkaterületen keresztül elhagyni- illetve megközelíteni a pályát.

Az eddigi 1+3 helyett 2+2 sávon haladhat majd a forgalom az M1 autópálya építkezésnél.
Új szakaszhoz ért az M1 autópálya felújítása
Fotó: MKIF Zrt. / Jánosa Bence / MKIF

Folytatódik az autópálya csomópontok felújítása is

Az új forgalmi rendben az eddigi 80 km/órás korlátozást 90 km/órára emelik, csomópontok térségében az eddigi 60 km/óra helyett 70 km/óra lesz a megengedett legmagasabb sebesség. Folytatódik a csomópontok felújítása is, ezzel kapcsolatban azt emeli ki az MKIF Zrt., hogy egyszerre nem fognak két egymás utáni csomópontot lezárni. Az alábbi videó segít megismerni a változást.
 

 

 

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