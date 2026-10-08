Figyelem: fontos változás jön az osztrák autópályákon!

Lassan lejár a türelmi időszak, és Ausztriában is teljesen digitális díjfizetésre váltanak az autópálya-hálózatban. Tavaly jelentették be, hogy az idei lesz az utolsó esztendő, amikor még a szélvédőre ragaszható matricát adják, december 1-től már nem lehet megtalálni ezeket az értékesítési pontokon. Az ASFINAG egyébként már 2017 óta kínálja a digitális díjfizetést, ami rendszámhoz és nem matricához kötött.

Közel három évtized után búcsúzik az osztrák autópálya-matrica, helyét a digitális díjfizetés veszi át

Fotó: PHILIPP FORSTNER / ASFINAG

Az autópálya mellett s vannak fizetős útszakaszok Ausztriában

Érdemes előre tájékozódnia az Ausztrián keresztül autózónak, mert a webshopokban jellemzően csak 1- és 10 napos digitális matricát lehet vásárolni, a 2 hónapos és 1 éves érvényességűeket az ASFINAG szerződött partnereinél lehet megtalálni (természetesen az 1- és 10-naposakkal együtt). Ennek oka, hogy a hosszabb érvényességű díjfizetésnél a digitális vásárlás esetén csak 18 nappal a tranzakciót követően lép életbe (a webshopokban ennyi ideig lehet elállni a vásárlástól), ellenben a személyesen megvásárolt digitális matricákkal, amelyek azonnal érvényesek. Ausztriában a gyorsforgalmi utakon kívül is vannak fizetős hágók és alagutak, amelyeknél vagy kapuknál kell kifizetni az útdíjat, illetve azokra is lehet előre digitális matricát vásárolni.

