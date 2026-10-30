Autósok figyelem! Megszűnik az autópálya-matricák egyik formája Ausztriában

December 1-jétől megszűnik a kiragasztható autópálya-matricák árusítása Ausztriában, az autósok kizárólag digitálisan rendezhetik az útdíjfizetést - közölte az MTI megkeresésére pénteken az osztrák autópályákat üzemeltető ASFINAG.

Megszűnik az autópálya matrica egyik formája Ausztriában. (Képünk illusztráció) Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON / SVEN SIMON

Kizárólag a digitális matricák lesznek érvényesek az osztrák autópályákon

Michaela Gold, az állami cég helyettes marketing- és kommunikációs vezetője arról adott tájékoztatást, hogy az addig párhuzamosan működő rendszer helyett januártól már kizárólag a digitális matricák lesznek érvényesek az osztrák autópályákon és gyorsforgalmi utakon.

Az ASFINAG - magyarul is elérhető - hivatalos oldalán (https://shop.asfinag.at/) vagy a társaság ingyenesen letölthető applikációján keresztül lehet megvásárolni a matricákat.

Továbbra is lehetőség lesz a több mint 6 ezer ausztriai vagy külföldi értékesítési partnernél, vagyis az osztrák autókluboknál, egyes trafikokban és benzinkutakon, valamint az ASFINAG útdíjfizető pontjain és a pihenőhelyeken működő automatáinál kifizetni az útdíjat.

A tájékoztatás arra is kitér, hogy január 1-jétől 2 százalékkal emelkedik az osztrák autópálya-matricák ára. Az egész évre szóló útdíj 108,90 euróra változik, de aki még az idei év végéig megvásárolja a jövő évi, már digitális matricát, a jelenlegi, 106,80 eurós áron teheti meg. Az értékesítés novemberben indul.

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