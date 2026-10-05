Komoly hiányosságokra derült fény a modern autók beszédvezérlési tesztjén!

Manapság a gyártók szeretik megspórolni a fizikai kapcsolókat, mondván az érintőképernyővel és beszédvezérléssel ugyanolyan jól lehet kezelni az autókat. Itt most ne menjünk bele abba, hogy csak nagyon kevés autó tud magyarul, mert a kicsi piac miatt nem éri meg elkészíteni a megfelelő nyelvi modellt. A német nyelvterületen működő ADAC autós klub most arra volt kíváncsi, hogy azon a világnyelven hogyan működik a beszédvezérlés, ezért 40 autóban tesztelte ezt a funkciót.

Újabban MI-segédekkel próbálnak javítani a beszédvezérlésen az autógyártók

Fotó: Volkswagen AG

Még nem tudja kiváltani a gombokat a beszédvezérlés

A mezőnyből 16 autó végzett „jó” minősítéssel, ezek közül is kiemelkedik a BMW 5-ös, amely a 18 parancsból 16-ot megértett. A lista végére a Suzuki e-Vitara került, amely a 18-ból csak 3 parancsot tudott értelmezni. Csalódást kelt a Dacia is, a kormányon lévő kapcsolóval csak a párosított okostelefon funkcióját aktiválja az ember, míg a konszerntestvér Renault estén ugyanannak a gombnak a megnyomására már az autó fülel. A legtöbb gyári rendszer egyébként az Infotainment vezérlésben remekel, tehát a navigáció és a rádió kezelését nyugodtan rá lehet bízni a beszédvezérlésre – ebben a kategóriában 35 autó ért el „jó” és „nagyon jó” eredményt. A klímavezérlésnél már kezdenek kijönni a problémák, ezen a téren csak 26 típus ért el „jó” és „nagyon jó” eredményt. Azonban a világítással és vezetéstámogató rendszerek vezérlésével már megszenvednek a beszéddel irányított autók, 32 autó „kifogásolható” eredménnyel végzett. Az ADAC szerint segít a hétköznapi közlekedés során a beszédvezérlés, de az nem tudják kiváltani a kapcsolókat – különös tekintettel a fontos biztonsági funkciókra. Az autógyártók közben MI-segédek bevezetésével próbálnak javítani a helyzeten.

