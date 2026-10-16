Bizarr ellentmondás derült ki a dízel autók támogatásáról

Ötezer forintonként négy részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja a Magyar Államkincstár a dízel személyautók üzembentartóinak, illetve tulajdonosainak szánt támogatást, mely azt a célt szolgálja, hogy a magas gázolajárakat részben kompenzálja a hazai háztartásoknak. Mint a menetrendből látszik, az összesen húszezer forintos dotáció első részlete már meg is érkezett az érintettekhez átutalással vagy postai kézbesítéssel, méghozzá automatikusan, de magánszemélyenként csak egy (maximum 150 lóerős) autó után.

Fotó: Kovács Dávid

Gazdát cserélő és lejárt műszakis dízel autók anomáliái

Azok is megkapják az összeget, akik 2026 január 1. után vettek használt vagy új dízel autót, de csakis akkor, ha szeptember 19-ig bekerült a nyilvántartásba a tulajdonjoguk – tehát a frissebb szerzemények kiesnek a rostán. Eladásnál még furcsább helyzet áll elő, ugyanis akinek az év első napján birtokában volt egy dízel kocsi, de később eladta, szintén jogosult a támogatásra, még akkor is, ha időközben új tulajt jegyeztek be. Így bizonyos autóknál fennáll a kettős kifizetés esete, hiszen a régi és az új gazdájuk és kaphat húsz-húszezer forintot.

Fotó: Traffix.hu

Egy másik érdekességre a Traffix.hu oldal készítői hívták fel a figyelmet: olyan személygépkocsik után is megkapták az üzembentartók vagy tulajdonosok a kompenzáció első részletét (és feltehetően majd a továbbiakat is), amelyeknek nincs érvényes műszaki vizsgájuk. Ezek az autók legálisan nem vehetnének részt a forgalomban, tehát elvileg tankolni sem kéne őket. Pár esetben nyilván megoldódik a vizsgáztatás, de sok, már évek óta álló kocsira is jár a támogatás, melynek érdekes módon az egyetlen meghatározó feltétele a szereplés NAV gépjárműadó adatbázisában, és még még az adóelmaradás sem befolyásolja.