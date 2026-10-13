Szenzáció: fémhabbal lehetnek biztonságosabbak az autók!

A North Carolina State University kutatói már hosszú évek óta fejlesztik a Composite Metal Foam (CMF) nevű anyagot, amely nemsokára megjelenhet tömeggyártásban is. A dolgot leegyszerűsítve olyan rozsdamentes fémhabról van szó, amelyben (a felhasználási területtől függően) különböző méretű légbuborékok találhatóak. Deformáció esetén a buborékokban található levegő nyomásnövekedése segít az energia elnyelésében. Számos területen hasznos ez a tulajdonság, a közúti közlekedésnél például a balesetbiztonságot javítja az anyag.

Jobb biztonságot jelent az egyenletesebb energiaelnyelés ütközésnél

Fotó: North Carolina State University

Jelentősen javul az autók biztonsága a fémhabbal töltött hossztartókkal

Acélnál négyszögletes, alumíniumnál egymásra tett dupla nyolcszög-keresztmetszetű hossztartót használnak az autóiparban, az egyetemi kutatók mindkét profilt megvizsgálták. Olyan törésteszteket végeztek a kutatók, ahol egyforma méretű és tömegű normál és CMF-fel töltött hossztartókat vizsgáltak, és arra jutottak, hogy sokkal nagyobb esély van a túlélésre utóbbinál. Normál alumíniumhoz képest (dupla nyolcszögletű hossztartó) a terhelési csúcs 38%-kal, a fejsérülés mértéke 45%-kal alacsonyabb 55 mérföld/órás (88,5 km/óra) sebességnél végzett ütközésnél, míg normál acélhoz képest (négyszögletes hossztartó) 84%-kal alacsonyabb a terhelési csúcs és 94%-kal csökken a fejsérülés esélye 55 mérföld/órás tempónál. Az új fémhab alkalmazása nem jelent többletsúlyt, azaz nem okoz többletfogyasztást. Most azon a technológián dolgoznak az egyetemi kutatók, hogyan tudnák a CMF-et a meglévő konstrukciókba integrálni.