612 lóerős a legsportosabb debreceni BMW – és akár kupé karosszériával is kérhető

Sportos változatokkal bővült a debreceni BMW-gyár kínálata, egyszerre mutatták be a kupé karosszériát és az eddigi legerősebb hajtást. Tavasszal kezdik gyártani a BMW iX3 M60 xDrive-ot, amelyet legkönnyebben a sárga menetfényekről lehet majd felismerni, de új az első panel fénydizájnja is. Oldalról az új külső tükrök és ha az ügyfél megfizeti, a csak itt kérhető 22 colos M Performance felnik jelentik a változást, hátul nagyobb a tetőspoiler. Az utastérben Boost Mode és M Mode kapcsolókat tartalmazó M Sportkormány és M Sportülések hoznak újat, az egyedi digitális grafika mellett új menüpontok is vannak, ami például a teljesítményleadásról és a gyorsulási információkról informál.

A 612 lóerős M60 xDrive hajtás a BMW iX3 és iX4 karosszériában is elérhető lesz

Fotó: wolfgang groeger meier / BMW

A BMW akár egyedi fényezést is kínál

A hátsó hajtómotor fejlesztésével érték el a 612 LE/875 Nm rendszerteljesítményt, ami 3,9 másodperces 100-ra gyorsulást tesz lehetővé. A hosszabb végáttételnek köszönhetően a csúcssebesség 240 km/órára emelkedik. A 108,7 kWh kapacitású akkumulátorral a hatótávolság eléri az akár 754 km-t, a fedélzeti töltő 22 kW-os, villámtöltésre 400 kW-tal van lehetőség. Áthangolt felfüggesztés és a karosszériadőlést csökkentő új stabilizátorok gondoskodnak arról, hogy ne csak egyenes vonalban legyen intenzívebb a BMW iX3 M60 xDrive vezetése.

Fotó: wolfgang groeger meier / BMW

Ez a hajtáslánc pár hónappal a 2027. márciusi piaci rajt után lesz elérhető a BMW iX4-es szabadidő-kupéhoz, ami első körben 40 xDrive (374 LE/520 Nm) és 50 xDrive (469 LE/645 Nm) hajtásokkal lesz megvásárolható. A sportosabb karosszériaváltozatnál alapfelszerelésként adják a panoráma üvegtetőt és a 20 colos felnikkel és kék féknyergekkel együtt járó M Sport megjelenési csomagot, illetve az az új hátsó légterelőbe építik a pótféklámpát. A kezdeti paletta kilenc színt jelent, amelyek mellé három selymesfényű (Frozen) árnyalat tárul jövő márciusban, később pedig akár egyedi színek is elérhetőek lesznek az Individual program keretében.

Fotó: wolfgang groeger meier

A BMW iX4-es kupé alapterületre ugyanakkora, mint a kombi testvérének, de annál 40 mm-rel alacsonyabb, amiből pár mm annak a számlájára írható, hogy az ívelt forma miatt nincsenek tetősínek. Az eltérő befejezés miatt a csomagtér mérete is csökken, az 520-1750 liter helyett 490-1600 liter áll rendelkezésre. Ez az ára annak, hogy áramvonalasabb lett a felépítmény, a légellenállási tényező Cw 0,24-ről Cw 0,23-ra csökkent, ami miatt az iX4 szabványos hatótávolsága pár kilométerrel hosszabb az azonos iX3-asnál.