Elképesztő lelépési pénzt fizet kirúgott dolgozóinak a BMW

Nemrég írtunk arról, hogy a BMW mintegy ötödével csökkenteni akarja az úgynevezett fehérgalléros munkavállalók számát, miután az MI-használat bevezetésével átalakítja a szervezetét. Alapvetően az önkéntes távozást favorizálja a cég, korábban már megegyezett a szakszervezetekkel a létszámleépítésről. Most a Handelsblatt számokat is közölt az önkéntes távozási programmal kapcsolatban.

Gyorsan akar végezni a mintegy 8000 fős létszámleépítéssel a BMW, ezért sok pénzt ajánl a távozásért

Fotó: BMW

Akkor az érdeklődés, hogy az első nap összeomlott a belső BMW rendszer

Kétféle opció közül választhatnak a munkavállalók az október végéig futó akcióban. Az első szerint 2027. március 31-ével, a második alapján 2027. október 31-ével távoznak a cégtől. Akik az elsőt választják, akár 650 000 eurós, azaz 240 millió Ft-os lelépési pénzt kapnak a BMW-től, az összeg a fizetés és a szolgálati idő alapján kerül egyedileg megállapításra. Az alkalmazottak egy belső portálon tudhatják meg, mennyit ér meg a cégnek az ő távozásuk, az érdeklődés olyan nagy volt, hogy az első napon rögtön összeomlott a rendszer – ezt azóta orvosolták. A BMW a legnagyvonalúbb a német autógyártók között, a Volkswagennél két évvel ezelőtt 405 000 euró, azaz 150 millió Ft volt a maximális lelépési pénz az akkor futó önkéntes távozási programban. A mintegy 8000 fehérgalléros munkavállaló leépítésével a BMW 2028-tól évi 1 milliárd eurós megtakarítást fog realizálni a tervek szerint.

