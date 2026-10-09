Kirúgja a fehérgalléros munkavállalók ötödét a BMW

Jelenleg a termelésnél (a Debrecenben is használt iFactory gyártási stratégia) és a fejlesztésnél (töréstesztek, vizualizáció) használja az MI megoldásokat a BMW, azonban annak érdekében, hogy a cég versenyképessége növekedjen, azt bevezeti az irodai részlegeknél is. Ötödével csökkentik a szervezeti egységek számát, és ennyivel kevesebb vezetőre és irodai alkalmazottra lesz szüksége a cégnek a jelenleginél gyorsabb döntéshozatalra képes struktúrában.

A fejlesztés és a gyártás után a vezetőségi szintre is megérkezik az MI-használat a BMW-nél

Fotó: BMW

A szakszervezet is rábólintott a BMW létszámleépítésre

A cégvezetés már júliusban megállapodott a munkavállalókat képviselő üzemi tanáccsal az MI miatti létszámleépítésekről. Németországban jelenleg van egy önkéntes végkielégítési program, amelyen felül lehetnek még elbocsátások is, ha nem megy elég gyorsan a folyamat – 2027 közepére akarnak végezni a karcsúsítással. Ezzel párhuzamosan azt is bejelentették, hogy még jobban a helyi igényekhez alakítják a választékot, például Kínában az a cél, hogy helyben készüljön az ott eladott autók 95%-a. Átalakítják a modellpalettát, a BMW és a Rolls-Royce közé érkezik majd az Alpina márka, ami egy 7-es alapú limuzinnal indít, de lesznek más modelljei is. A BMW kínálatból életciklusa végén utód nélkül búcsúzik a 2-es Active Tourer, a BMW kínálatot felfelé bővítik az X7-esnél is nagyobb szabadidő-autóval és egy elektromos belépőmodellt is készítenek a Neue Klasse alapra.