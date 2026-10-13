Bemutatkozott az első szegedi BYD

Tavaly nyáron kezdték forgalmazni Európában a BYD Dolphin Surf nevű kisautót, amelynek a Párizsi Autószalonon mutatták meg a belül továbbfejlesztett változatát. Legfontosabb változás az ötszemélyes utastér, a hátsó üléspadra ennek megfelelően egy középső fejtámla és biztonsági öv is került. Ezzel párhuzamosan a műszerfalat is átalakították.

Kívülről nincs változás, bent szinte minden új a BYD belépőmodelljénél

Fotó: BYD

Egyértelműbb lett a BYD belépőmodell kezelése

Immár a Seal és Dolphin G modellekben is használt kormánykereket markolhatja a sofőr (Boost és Comfort szinten fűthető), ezzel párhuzamosan a jobb oldali bajuszkapcsoló lett az irányválasztó kar. A műszerfal közepén lévő kapcsolósor ennek megfelelően hagyományos gombokká alakult. Új a fedélzeti rendszer, a Comfort csúcsmodell beépített Google-alkalmazásokkal és 8,8 colos műszeregységgel és a kategória legnagyobb, 12,8 colos központi érintőképernyőjével jön; az Active és Boost szinteken kicsit kisebbek a képernyők. Amíg a két alsó felszereltségen szövetkárpitot használnak, a Comfort megtartja a könnyen takarítható műbőr huzatot. Elöl már két darab USB-C csatlakozót találunk, alapfelszerelés a kalaptartó és a 16 colos felni. Az eddigi fekete/szürke mellett már világoskék belső hangulat is elérhető.

Fotó: BYD

Az Active alapkivitelbe 88 lóerős hajtómotor és 30 kWh kapacitású akkumulátor kerül, amivel 220 km a szabványos hatótávolság. Boost-szinten marad a 88 lóerős hajtómotor, de már 43,2 kWh kapacitású az akkumulátor, amivel 310 km a szabványos hatótávolság. A Comfort szinten a 43,2 kWh kapacitású akkumulátort 156 lóerős hajtómotorral adják, a szabványos hatótávolság itt is 310 km. Alapfelszerelés a 11 kW-os fedélzeti töltő, villámtöltésre 65 vagy 85 kW teljesítménnyel van lehetőség (10-80% 31 perc). Most már ismerjük a szegedi BYD-gyár első autóját, de a helyi gyártásindítással kapcsolatban még mindig nincs pontos információ.