A tankolás kényelme – Citroen C5 Aircross Hybrid teszt

A generációváltásnál kifejezetten tágas családi autóvá nemesedett a Citroen C5-ös szabadidő-autó, amely rendhagyó részleteivel tudja le a márka különcségét. Feladatkörének megfelelően igyekszik mindent gyorsan és könnyen végrehajtani, de azért oda kell figyelni néhány apróságra. Szinte derékszögben feltáruló ajtókon keresztül juthatunk be az utastérbe, csak beszállásnál ne feledkezzünk el behúzni az ajtót, hogy ne kelljen annyit nyújtózkodni a becsukáshoz; a kapcsolósor szolgál kapaszkodóként.

Toyotás az összhatás, de részleteiben hű marad különcségéhez a Citroen C5 Aircross

Fotó: STEFLER BALAZS / Stefler Balázs

Odafigyelt a praktikumra a Citroen

Kifejezetten jól néz ki a közepes Plus felszereltséghez adott Metropolitan Blue kék színű belső, könnyen takarítható műbőr borítja az első ülések hátulját, igaz, olyan nagy a hátsó lábtér, hogy csak ki- és beszálláskor ér el idáig a gyermeki láb. Élére állított középső érintőképernyővel tér el testvérmodelljeitől a C5 Aircross, ez alatt alig észrevehetően helyezik el a fizikai kapcsolók sorát; alapvetően az érintőképernyőről megy a kezelés. A csomagtér padlója alatt méretes fiókot találunk, ahol kényelmesen elférnek a KRESZ-tartozékok.

Otthonos a belső kialakítása, jól néz ki a Metropolitan Blue kék hangulat. Alig lehet megtalálni a fizikai kapcsolókat az érintőképernyő alatt

Fotó: STEFLER BALAZS / Stefler Balázs

Alapmotorként 1,2-es turbómotort kínálnak 48 voltos lágyhibrid rendszerrel és hatfokozatú duplakuplungos váltóval. Ekkora méretű és a vezetővel együtt már 1,6 tonnát meghaladó tömegű karosszériában túlságosan sokat nem várhatunk el ettől, és be is igazolódik a számítás. Gyakran keresi a megfelelő fokozatot a váltó, ami még kényelmes, a forgalom tempójában való haladás közben is feltűnik. Ha netán sportos tempót szeretnénk diktálni, csak rosszabb lesz a helyzet. Cserében csendesen üzemel a hibrid hajtás, és ugyan az ígért 5,4 l/100 km-es átlagot nem közelíti meg a hibrid C5 Aircross, az általunk mért 6,2 l/100 km-re se lehet panaszkodni.

Tágas és könnyen takarítható a második sor, a támlán még van zseb is a kütyüknek

Fotó: STEFLER BALAZS / Stefler Balázs

Kár, hogy kicsit elveszettnek érződik a nagy karosszériában a motor, mert a könnyű orr miatt egész jól fordul a szabadidő-autó, és a kényelmes hangolású rugózás is egész elviselhetővé teszi a hazai mellékutakat. Legkésőbb akkor békél meg az ember a nagy karosszériába szerelt kis motorral, amikor meglátja, hogy az árlistában 4,5 millió Ft-tal olcsóbban szerepel a Hybrid 145 hajtás, mint a 210 lóerős, elsőkerékhajtású elektromos változat, a 225 lóerős plug-in hibrid Citroen C5 Aircross-hoz képest 5 millió Ft az árelőny.