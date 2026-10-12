Táskarádióval és tojástartóval támadt fel a Citroen Kacsa

Annyiból kivételt jelent az uralkodó retróautó-trendben a 2028 végén, az eredeti bemutatójának 80. évfordulóján a kereskedésekbe kerülő Citroen 2CV, hogy az ősnél. Amíg a harmincas-negyvenes években fejlesztett eredeti modell 3,83 méteres volt, a tanulmányként megmutatott második generáció 3,76 méteres. Ma már nem az a cél, hogy vidéki földművesek akár a szántóföldön át tudják épségben szállítani a tojásokat, hanem hogy a városi utakon a bevásárlás és az utasok gyorsan célba érjenek; a rend kedvéért azért tojástartó is került az ajtózsebekbe.

Ma is működik a Citroen Kacsa receptje, minimál-villanyautóként tér vissza a 2CV

Fotó: Citroen

Az Ami és a C3 közötti résbe érkezik a Citroen mini

Nem a Citroën az első, amely fel akarja támasztani a legendás autót, a Chrysler még 1997-ben prezentált egy tanulmányt, ami a forma mellett még a nevet is ellopta – a CCV, azaz Composite Concept Vehicle-nél (képek a Galériában) a teljes egészében műanyagból készített karosszéria volt a nagy szám; a Stellantisnak köszönhetően ma egy kalap alá tartozik a Chrysler és a Citroën márka. A franciák európai gyártásból, 15 000 eurós indulóáron akarják piacra dobni az alapvetően városi használatra szánt modern kori Kacsát, amely műszakilag minden bizonnyal a szegről-végről a konszernhez tartozó Leapmotor segítségére is számíthat, hiszen a kínaiak most készítik a T03-as utódát, amely ugyanebben a piaci szegmensben szerepel.

Fotó: Clément Choulot

A vételár alacsonyan tartása érdekében a legszükségesebbre korlátozódik a Citroën 2CV, és kíváncsian várják a konstruktőrök, hogy az ígért európai olcsóautó-kategóriában milyen vezetéstámogató rendszerekről lehet majd lemondani. A javítási költségek alacsonyan tartása érdekében a lökhárítók könnyen cserélhetőek, a karosszériaelemek laposak és könnyen/olcsón gyárthatóak. Az egymásba fonódó fogaskerék-fogak mintáját kapták a 18 colos acélfelnikre szerelt Michelin gumik, a gumigyártó megoldásával a keréknyomás mellett az abroncs épségét is figyeli az elektronika. A megcélzott saját tömeg 1 tonna, ami nagyon is reális, hiszen a Japánban már kapható kei-kategóriás Suzuki eSky 1030 kg.