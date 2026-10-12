Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fejes Pétert javasolja legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök

citroën

Táskarádióval és tojástartóval támadt fel a Citroen Kacsa

23 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Még várni kell két évet, de visszatér a 2CV. A Citroen olcsó villanyautóként hozza vissza legendás típusát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
citroënelektromos autókcitroën kacsacitroën 2cvautós hír

Annyiból kivételt jelent az uralkodó retróautó-trendben a 2028 végén, az eredeti bemutatójának 80. évfordulóján a kereskedésekbe kerülő Citroen 2CV, hogy az ősnél. Amíg a harmincas-negyvenes években fejlesztett eredeti modell 3,83 méteres volt, a tanulmányként megmutatott második generáció 3,76 méteres. Ma már nem az a cél, hogy vidéki földművesek akár a szántóföldön át tudják épségben szállítani a tojásokat, hanem hogy a városi utakon a bevásárlás és az utasok gyorsan célba érjenek; a rend kedvéért azért tojástartó is került az ajtózsebekbe.

Kisebb lett az eredetinél a modern Citroen 2CV.
Ma is működik a Citroen Kacsa receptje, minimál-villanyautóként tér vissza a 2CV
Fotó: Citroen

Az Ami és a C3 közötti résbe érkezik a Citroen mini

Nem a Citroën az első, amely fel akarja támasztani a legendás autót, a Chrysler még 1997-ben prezentált egy tanulmányt, ami a forma mellett még a nevet is ellopta – a CCV, azaz Composite Concept Vehicle-nél (képek a Galériában) a teljes egészében műanyagból készített karosszéria volt a nagy szám; a Stellantisnak köszönhetően ma egy kalap alá tartozik a Chrysler és a Citroën márka. A franciák európai gyártásból, 15 000 eurós indulóáron akarják piacra dobni az alapvetően városi használatra szánt modern kori Kacsát, amely műszakilag minden bizonnyal a szegről-végről a konszernhez tartozó Leapmotor segítségére is számíthat, hiszen a kínaiak most készítik a T03-as utódát, amely ugyanebben a piaci szegmensben szerepel.

Fotó: Clément Choulot

A vételár alacsonyan tartása érdekében a legszükségesebbre korlátozódik a Citroën 2CV, és kíváncsian várják a konstruktőrök, hogy az ígért európai olcsóautó-kategóriában milyen vezetéstámogató rendszerekről lehet majd lemondani. A javítási költségek alacsonyan tartása érdekében a lökhárítók könnyen cserélhetőek, a karosszériaelemek laposak és könnyen/olcsón gyárthatóak. Az egymásba fonódó fogaskerék-fogak mintáját kapták a 18 colos acélfelnikre szerelt Michelin gumik, a gumigyártó megoldásával a keréknyomás mellett az abroncs épségét is figyeli az elektronika. A megcélzott saját tömeg 1 tonna, ami nagyon is reális, hiszen a Japánban már kapható kei-kategóriás Suzuki eSky 1030 kg.

 

A modern Citroën Kacsa esetén csak az utastér fölé kerül nyitható vászontető, a csomagtérfedél már csak fekete színében idézi az eredeti felcsavarható ponyvát. Az első ülések könnyen kiemelhetőek, és így ideális társat jelentenek például piknikezéshez, a kosár szintén kivehető tárolóként kerül a padlóra. A műszeregység a szélvédő tövében található, egy 8 colos érintőképernyő kerül a kormányoszlop jobb oldalán lévő konzolra, táskarádióként tudja magával vinni az ember az utas elé helyezett hangforrást. A vidám megjelenést az Infra Red fantázianevű fényezés adja, ami narancs, sárga és piros színek keveréke, ehhez jól passzol a sárga árnyalatokkal burkolt utastér. Anno újdonság volt, ma már retró-részlet a bakelit műanyag alkalmazása.

Galéria: 2026 Citroen 2CV tanulmány
Fotó: Citroen, Chrysler
1/43
2026 Citroen 2CV tanulmány

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!